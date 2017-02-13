Blackwater джихада

"Этих людей, вооруженных до зубов и профессионально снаряженных, в бронежилетах и пуленепробиваемых шлемах, можно увидеть защищающими бункеры, штурмующими здания и даже рисующими фломастером на доске во время уроков тактики. Хотя названия этих видео на YouTube написаны на русской кириллице, сопровождающая их музыка - это исламское пение а капелла, известное как нашид, которое часто используется экстремистскими группировками в пропагандистских фильмах. Но эти люди не простые джихадисты. Это члены Malhama Tactical - первой в мире частной джихадистской военной компании (ЧВК) и консультационной фирмы", - пишут аналитик по Ближнему Востоку и Евразии из Университета Техаса Рао Комар, канадский журналист, освещавший войну на Украине, Кристиан Борис и занимающийся расследованиями журналист Эрик Вудс из Bellingcat в статье для Foreign Policy .

Компания Malhama Tactical не такая, как огромный, пользующийся дурной славой конгломерат Blackwater. Она состоит из 10 хорошо подготовленных боевиков из Узбекистана и неспокойных, преимущественно мусульманских республик российского Кавказа, сообщают авторы. "Malhama рекламирует свои боевые услуги на интернет-платформах, и активный маркетинг окупается: боевая отвага организации и ее тренировочные программы хорошо известны среди джихадистов в Сирии и их поклонников в других местах. Этому способствует то, что до настоящего момента услуги организации были направлены на свержение режима Башара Асада и замену его жестким исламистским правительством", - говорится в статье.

Лидер группировки - 24-летний уроженец Узбекистана, известный под псевдонимом Абу Рофик. О нем известно мало, кроме того, что он быстро переключается с одного личного аккаунта в соцсетях на другой, используя фальшивые имена и ложную информацию, чтобы сорвать попытки наблюдения. Он свободно говорит по-русски, хотя и с легким узбекским акцентом, пишут авторы.

С момента основания в мае 2016 года Malhama развернула оживленный бизнес в Сирии: компания заключает контракты на участие в боевых действиях, а также на обучение и консультирование по военным вопросам. И, несмотря на недавние неуспехи повстанцев в Сирии, в том числе потерю Алеппо, спрос на услуги Malhama Tactical в стране не снижается, как сообщил Абу Рафик, давший интервью Foreign Policy через мессенджер Telegram.

Он также начинает задумываться о дальнейшем расширении, говорится в статье. В частности, рассматривается возврат в боевым действиям против российского правительства на Северном Кавказе.

В ноябре группировка разместила объявления о вакансиях на Facebook, оповестив о том, что ищет инструкторов с боевым опытом для вступления в ее ряды. В объявлении организация названа "веселой и дружной командой", передают журналисты. Там даже уточняется, что инструкторы получат такие преимущества, как отпуск и один выходной в неделю, "когда можно не вести джихад".

"Хотя Malhama Tactical - это первая ЧВК, которая работает исключительно на экстремистские группировки, это далеко не первый иностранный подрядчик, участвующий в боевых действиях в Сирии", - отмечают авторы. Они упоминают "Славянский корпус", ввязавшийся в сирийскую войну в 2013 году, но так и не получивший доверия сирийского правительства. В итоге его участники были арестованы ФСБ по возвращении в Россию, говорится в статье.

Более успешной подобной организаций оказалась группа "Вагнер", ранее воевавший на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины, пишут авторы. По их данным, она до сих пор находится в Сирии.

Абу Рофик рассказал Foreign Policy, что он приехал из Узбекистана в Россию, где обзавелся семьей и, кроме того, вступил в ВДВ. "В 2013 году Абу Рофик уехал из России в Сирию, где вместо того, чтобы присоединиться к какой-либо группировке, как это делает большинство иностранных боевиков, оставался независимым и перемещался между ними, пока не основал Malhama в 2016 году", - говорится в статье.

Абу Рофик сказал, что главная цель его группы - обучение других повстанцев и групп джихадистов ведению боевых действий, а не собственно сражения на линии фронта. Malhama по мере необходимости также изготавливает военные аксессуары, например, для чрезвычайно популярного 7,62-миллиметрового пулемета российского производства, пишут авторы.

Malhama Tactical очень серьезно относится к своему присутствию в социальных сетях. Группа рекламирует свои услуги через Facebook, YouTube, Twitter и российскую социальную сеть "ВКонтакте", хотя учетная запись группы была заблокирована. Небольшая Malhama имеет более 208 тыс. просмотров на YouTube, отмечают авторы. Сообщения группы комментируют все, от повстанцев в Сирии до украинских солдат и российских сепаратистов в Донецке, говорится в статье.

"Мы будем наблюдать гораздо больше подобной деятельности, которая будет развиваться в предстоящие десятилетия", - говорит Шон Макфейт, преподаватель Национального университета обороны (Вашингтон) и автор книги "Современной наемник" (Modern Mercenary). "Тот факт, что этим занимается джихадистская группировка, - это новый уровень, - считает он: - если фанатичные идеалисты платят за [военную подготовку], то это новая веха современной войны".

"Даже если Абу Рофик будет убит и Malhama Tactical уничтожена, он уже радикально изменил войну против Асада - и, возможно, даже будущее мирового военно-промышленного комплекса", - делают вывод авторы материала.