Атака российских хакеров на МИД Италии. Москва: "Нет никаких доказательств"

"В 2016 году на протяжении как минимум четырех месяцев министерство иностранных дел Италии подвергалось хакерским атакам - попытке получить данные из его компьютерной сети", - сообщает Винченцо Нигро в итальянской газете La Repubblica. "По словам источника в правительстве Италии, "похоже на то, что эта попытка была предпринята группами из России": Италия располагает подробностями, позволяющими говорить, что атака была инициирована из России, но она не хочет публично это обсуждать", - пишет журналист Винченцо Нигро. Новость о возможных российских хакерских атаках на МИД Италии появилась в пятницу в британской газете The Guardian.

В момент, когда была предпринята попытка взлома переписки итальянского МИДа, ведомство возглавлял Паоло Джентилони, который сейчас является премьер-министром Италии. По словам источника в итальянском правительстве, на который ссылается The Guardian, "в тот период Джентилони не использовал электронную почту". "Это неправда, - возражает автор статьи. - Джентилони пользуется электронной почтой, и если он не делает этого лично, то почтовый ящик используют его сотрудники, начиная с главы аппарата". Однако, по словам журналиста, "система электронной почты и переговоры по мобильной связи Джентилони были уже взяты под усиленный контроль после первых попыток внедрения, выявленных в прошедшие годы".

В пятницу вечером, сообщает итальянская газета, источники в МИД Италии все-таки подтвердили, что "прошлой весной хакеры провели эту длительную атаку, но не смогли войти в систему шифрованных данных, с помощью которой дипломаты обмениваются самыми закрытыми сведениями".

Кремль опроверг информацию, говорится в статье. "Нет фактов, подтверждающих это утверждение", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав итальянских следователей "напрямую связаться с российскими коллегами".

Как пишет автор, в МИД Италии кто-то обратил внимание на то, что "показательна не сама новость о попытке хакерской атаки из России на Италию (Россия уже пыталась взломать систему итальянского министерства обороны), а то, что эта новость появилась в британской газете именно сейчас, когда идет дискуссия о сближении России и Европы и о приглашении Путина на G7 в Таормине, которое теперь уже стало невозможным, прежде всего, из-за несогласия Великобритании" и премьер-министра Терезы Мэй.

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил в субботу, что "невозможно и бесполезно называть виновных" в хакерской атаке, поскольку "речь идет о слишком щекотливых вопросах, для того чтобы забегать вперед следствия". Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. В беседе с изданием Ивано Габриэлле, глава Национального центра почтовой полиции по борьбе с компьютерными преступлениями, сказал, что вредоносное программное обеспечение, использованное хакерами, по-видимому, было создано в Восточной Европе. Однако, по словам Габриэлле, установить личность хакеров "будет сложно", поскольку они "всегда стремятся к анонимности своих действий, прячась по принципу матрешки".