Как Франция набирает своих шпионов

"Перед лицом растущей угрозы терроризма и киберпреступности Главное управление внешней безопасности Минобороны Франции (DGSE) собирается нанять около 600 человек по различным направлениям деятельности, в частности, специалистов по проектированию и разработке с использованием ЭВМ и по восточным языкам", - пишет журналист Le Figaro Кристоф Корневен.

"Столкнувшись на своей земле и за границей с разнообразным спектром терроризма, подвергнувшись обстрелу все более усложненных кибератак, доказывающих, что кибервойна уже началась, Франция усиливает свои средства иммунной защиты. Чтобы предвосхищать кризисы и сдерживать врагов, скрывающихся в самых глухих и зловредных местах планеты, она активизирует набор нового поколения шпионов. Находясь на пике разведки, Главное управление внешней безопасности является воплощением этой политической воли", - говорится в статье.

"За 15 лет, в то время как государственные бюджеты все больше заключаются в жесткие рамки, численность персонала DGSE подскочила на 30% и теперь достигает 6400 агентов. В конце 2019 года "Контора", как ее называют между собой ее члены, даже собирается нанять 600 новобранцев, чтобы достичь символического порога в 7000 сотрудников. В противоположность карикатурному образу мрачного бойца в кожанке, задубевшей от стужи "холодной войны", новые шпионы все молоды, имеют дипломы, они "стильные" и порой даже "гики", с выправкой топ-менеджеров банка или аудиторской фирмы. Теперь DGSE состоит на 37% из военных, на 42% из служащих и на 21% из подарка судьбы в виде внештатных сотрудников. Женщины представляют четверть от общего числа", - отмечает автор.

"Благодаря диверсификации специальностей инженеров, аналитиков, лингвистов и людей, связанных с материально-техническим обеспечением, наша служба обладает невероятным человеческим потенциалом", - восторгается Шарль Моро, управляющий администрации DGSE.

"Фирма, которая называет себя "открытой", отлавливает на выходе из университетов и инженерных институтов специалистов по цифровой обработке сигналов, криптоматематиков и даже чудо-детей с "хакерскими способностями". Чтобы привлечь этих "юниоров", DGSE предлагает "конкурентоспособные" зарплаты, колеблющиеся между 33000 и 35000 евро без вычетов в год для начинающих", - описывает автор.

"В 2008 году начата и с тех пор хорошо поощряется операция по целевому привлечению большого количества лингвистов. Если английским языком владеют все агенты, то те, кто владеет русским, китайским, арабским и его диалектами (сиро-ливанским, магрибским, египетским и т.д.), а также персидским и корейским языками, пользуются особым спросом", - отмечает Корневен.

"Цель: чувствовать себя одинаково комфортно и во дворцах, и в этнически дифференцированных кругах", - отмечает полковник Анри, ответственный за подготовку агентов. Он напоминает, что "каждый сотрудник становится объектом анкет по безопасности и психологических оценок при приеме на работу и затем повторно каждые пять лет".

"Высеченные на мраморе слова устава профессиональной этики, относящейся к разряду обороны, выражают главные ценности службы, такие как "лояльность, требовательность, соблюдение тайны, приспособляемость", объединенные в акроним LEDA, они обозначены и торжественно зачитываются в большой аудитории перед каждым вновь прибывшим. "Моральное обязательство", - резюмирует полковник Анри, который признается в сложностях после пришествия целой волны "миллениалов", детей интернет-революции: "Они далеки от культуры соблюдения тайны, они не могут оторваться от своего телефона, от "Фейсбука" и социальных сетей. Будучи гиперподключенными к сети, они смешивают профессиональную сферу с личной жизнью, они до крайности привержены неиерархической организации".