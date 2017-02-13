Арктика: Путин не упустит Север

"Российское развертывание в Арктике стало источником беспокойства американских консервативных кругов. Между тем Дональд Трамп ничего не делает, чтобы их успокоить", - пишет журналист Le Monde Жан-Мишель Беза.

"За то, что регион стал доступен, надо "сказать спасибо" таянию ледяного покрова, который потерял 40% своей поверхности начиная с 1970-х годов, - говорится в статье. - Эта экологическая катастрофа интересует всех, вернее касается каждого. Начиная с 2013 года Китай, Япония, Индия, Сингапур и Южная Корея имеют статус наблюдателя в Арктическом Совете на форуме приарктических стран (Россия, США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия), где обсуждаются экологические и научные вопросы и где никогда еще речь не шла о предотвращении конфликтов".

"К своему несчастью, Арктика не была превращена в неприступную территорию, как Антарктика, открытая только для научных экспедиций, и ее сокровища пробуждают хищнические инстинкты: энергетические и рудные ресурсы, рыболовные угодья, обширные земли, туристические возможности и Северный морской путь, сокращающий на целую треть маршрут Европа-Азия", - передает журналист.

"Неизведанная страна сказочных богатств может стать новой зоной конфликта. Для Путина экономическое и военное отвоевание огромных просторов, оставленных после 1991 года, является операцией национального значения, не лишенной показательной жестикуляции, чтобы возродить воспоминания о величии России", - считает автор

"Российский президент принял арктическую стратегию задолго до российско-украинского кризиса и западных санкций, наложенных в 2014 году. Развертывание армады из 40 ледоколов (по сравнению с 4 ледоколами США) во многом объясняется желанием сопровождать развитие новых морских путей, - продолжает Беза. - Раньше Запад не находил в этом никаких поводов для порицания. Однако российское продвижение в Восточной Европе и в Сирии вынуждает повторно интерпретировать это "арктическое перевооружение", которое рискует быть расцененным уже не как законное действие, а как угроза".

Американские консерваторы забеспокоились, а "Трамп не делает ничего, чтобы их успокоить", пишет журналист. США больше не станут вмешиваться в дела других стран, говорит Трамп, подтверждая идею, что он расположен к политике "сфер влияния", отброшенной его предшественниками начиная с 1945 года, и развязывая руки Москве в отдельных регионах. "Рассуждать о НАТО как об "устаревшей" организации означает потерять бдительность и лишить себя орудия войны на Крайнем Севере, - отмечает Беза. - Расценивать глобальное потепление как "ложный слух" - значит недооценивать его геополитические последствия. А назначать бывшего руководителя ExxonMobil главой дипломатии - значит посеять сомнение о возможном конфликте интересов, ведь известно о проектах нефтяного гиганта в российской Арктике".

"В начале февраля был опубликован доклад экспертов Пентагона, - продолжает Беза. - Стоящий у истоков его публикации сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан уверяет, что Москва на Крайнем Севере стремится к той же политике совершившегося факта, которую проводит Пекин в Южно-Китайском море и против которой жестко выступает Трамп".

"Путин благоразумно действует через ООН, настойчиво прося расширения своего арктического владения... где он все же водрузил свой трехцветный флаг на полюсе в 2007 году с комментарием пропутинского полярного исследователя Артура Чилингарова: "Арктика всегда была российской". Это играет на руку вашингтонским ястребам с их лозунгом: "Надо присматривать с широко раскрытыми глазами!" - говорится в статье.