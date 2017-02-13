Турция Эрдогана в процессе "путинизации"

"Проект конституционной реформы, который должен быть вынесен на референдум в середине апреля, делает из турецкого парламента регистрационную палату, по образу и подобию российской Госдумы", - пишет корреспондент французской газеты Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

"Скоро Турция будет вносить изменения в свою конституцию, чтобы расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Если его сторонники упоминают о сильной системе президентского правления, по "французскому" или "американскому" образцу, то на деле вырисовывается модель, скорее напоминающая Россию Владимира Путина", - говорится в статье.

"Стратегическая смена позиции "Малой Азии" во внешней политике - отдаление от Запада, сближение с Москвой - сопровождается внутри страны "путинизацией" политической панорамы", - считает автор.

"Одобренный парламентом 21 января проект конституционной реформы будет вынесен на референдум в середине апреля. Он будет проходить в форме всенародного голосования, за или против "вождя", - продолжает автор.

На данный момент "да" и "нет" идут без интервалов. "Если бы референдум произошел сейчас, расхождение составило бы два пункта", - заявил Фарук Акар, президент Центра социальных исследований Andy-Ar, близкого к власти, по телеканалу CNN Türk 4 февраля", - говорится в статье.

"Если победит ответ "да", то глава государства получит больше полномочий, чем какой-либо из руководителей Турции до него. Его сторонники уверены, что референдум всего лишь официально оформит сегодняшнюю ситуацию, поскольку Эрдоган уже и так пользуется большинством из этих атрибутов", - полагает Жего.

"Парламент станет не более чем регистрационной палатой, по образу и подобию российской Госдумы", - говорится в статье.

Россия Путина и Турция Эрдогана имеют много общего, помимо "вертикали власти". Оба руководителя видят себя в роли миссионеров, направляющих свой народ. "Я тоже пастух, тот, кто не понимает философию пастуха, не может руководить", - уверил Эрдоган 14 ноября 2016 года. "Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи", - объявил Путин в конце своего второго президентского мандата в 2008 году.

"Искусно начиная резонировать со своим народом, оба вождя сдабривают свои речи моральными, религиозными, историческими ссылками. Так, Путин восхваляет Петра Столыпина (1862-1911, властный премьер-министр при императоре Николае II). Эрдоган отдает честь султану Мехмеду II, торжественно отмечая 29 мая 2016 года 563-ю годовщину взятия Константинополя", - передает журналистка.

"Оба превосходно умеют мобилизовать массы, представляя свои страны как крепости, осажденные внешними и внутренними врагами", - отмечает Жего.

"В Кремле, как и в турецкой столице, матрица одна и та же. Она проходит через обуздание СМИ. Начиная со своего избрания с 2000 году, Путин расправился с основными телеканалами, отняв НТВ у олигарха Владимира Гусинского и ОРТ - у имевшего с ним разногласия бизнесмена Бориса Березовского", - считает Жего.

"Начиная со своего первого мандата в качестве премьер-министра в 2003 году, Эрдоган тоже стремился контролировать медийную ситуацию с помощью представителей деловых кругов, близких к власти. И после провалившегося путча в июле 2016 года закрытие 102 СМИ, заключение в тюрьму и увольнение многих журналистов, заставлявших услышать альтернативный и критический голос, лишь усилило тенденцию к единомыслию", - комментирует Жего.