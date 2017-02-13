Путин приглашает Штайнмайера в Кремль

Российский президент пригласил "избранного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера совершить визит в Россию в любое удобное для него время". Более того, как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, Кремль стал одним из первых, кто поздравил Штайнмайера с назначением.

"Владимир Путин подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отношения Кремля с действующим до середины марта президентом ФРГ Йоахимом Гауком, в прошлом правозащитником из ГДР, были, напротив, не самыми лучшими. К примеру, в 2012 году Путин и Гаук должны были принять участие в открытии Года Германии в России, но затем встреча была отменена. В итоге за весь пятилетний срок пребывания в должности Гаук так и не встретился с президентом Путиным.

В то же время Штайнмайера Кремль знает со времен канцлера Герхарда Шредера. Не так давно Штайнмайер раскритиковал военные учения подразделений НАТО в Восточной Европе, назвав их "бряцанием оружием", которое будет лишь провоцировать Россию, что, в свою очередь, привело к критике в адрес Штайнмайера.

Тем не менее, Штайнмайер выступает за сохранение санкций против России в связи с конфликтом на Украине и считает, что их можно отменять постепенно лишь в случае достижения успехов при реализации Минских договоренностей, добавляет Der Spiegel.