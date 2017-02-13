Украина испытывает Трампа

Украина обвиняет своего большого соседа на востоке в обострении конфликта на Донбассе. "Однако, по всей видимости, нового президента США Трампа испытывает вовсе не Москва, а Киев", - пишет политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер. Так, с середины декабря именно "подразделения украинской армии маленькими шажками продвигались вглубь демилитаризованной зоны между конфликтующими сторонами. Также украинцы, ничего не скрывая, вернули тяжелое вооружение, которое согласно Минским договоренностям должно быть убрано". Более того, украинцам даже "удалось без какого-либо сопротивления пророссийских повстанцев вернуть под свой контроль небольшой городок, и в итоге солдаты обеих сторон оказались в зоне видимости, после чего и произошло обострение".

В первую очередь возобновившиеся ожесточенные бои преследуют цель "растормошить США". Как утверждают западные дипломаты, Киев "готов на все, чтобы не допустить отмену Трампом санкций в отношении России". Сейчас украинская армия в военном плане превосходит повстанцев, но дальнейшее продвижение на их территорию спровоцирует российский контрудар. Несмотря на это, на Украине растет число людей, которые хотят "создавать факты военной силой". Многие украинские командиры делают прогнозы, что Киев сможет вернуть себе контроль над территориями повстанцев всего за пару месяцев, хотя это и вызовет серьезные потери среди мирного населения.

Кроме того, Украина старается "разогревать конфликт и на политическом уровне". Не так давно украинский президент Петр Порошенко заявил о своем желании провести на Украине референдум о вступлении страны в НАТО. С момента российской аннексии Крыма и вмешательства на востоке Украины большая часть украинцев выступает за присоединение к альянсу. Однако в самом НАТО придерживаются иной позиции и категорически исключают такой вариант в средне- и долгосрочной перспективах. "Но то, что Порошенко пускает в ход эту бесполезную и опасную дискуссию, также является частью его стратегии: она должна спровоцировать русских и повысить градус конфликта", - уверена Аффентрангер.

В то же время Киеву, как подчеркивает журналист, "совершенно безразлично то, что эта дискуссия имеет разрушительный эффект во внутриполитическом отношении: если в западных областях Украины за присоединение к НАТО выступает большинство, то на русскоязычном востоке и юго-востоке эта тема по-прежнему является табу. Во время дискуссии противников вступления называют предателями, что еще сильнее укрепляет их во мнении, что они на Украине нежеланны". В результате получается, что "борьба властей за сердца жителей Восточной Украины проиграна, если не сказать, что она никогда по-настоящему и не начиналась".

"Запад же вместо того, чтобы повлиять на украинское руководство, бездействует, поскольку ему не остается ничего иного", - подытоживает автор. Ведь европейцы и американцы с самого начала встали на сторону Украины. НАТО по-прежнему посылает на Украину своих советников и проводит совместные учения. Все это служит всем сторонам "исключительно для пропагандистских целей: Запад использует эту помощь как доказательство своего противодействия российской агрессии; Украина напоминает о необходимости вставать под защиту НАТО; а Москва культивирует образ врага в лице растущего альянса, который представляет угрозу для России".

"Между тем подобный сценарий уже имел место около десяти лет назад в Грузии, где европейцы и американцы поддерживали тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Болтовня о западной солидарности и членстве в НАТО настолько ударила тому в голову, что он набрался смелости напасть на неподконтрольную Грузии Южную Осетию, которая отделилась от Тбилиси задолго до прихода Путина к власти и к тому моменту находилась под защитой России. Американский президент Буш обещал поддержку Тбилиси, но в итоге Саакашвили пришлось понять, что никто не думал воевать на его стороне против Москвы. Всего за несколько дней война с Россией была проиграна, Саакашвили благодаря своему военному приключению поставил крест на своем политическом будущем и разговорах о вступлении в НАТО", - заключает издание.