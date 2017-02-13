Чем занята Меланья Трамп?

После официального вступления в должность Дональда Трампа его супруга Меланья исчезла из поля зрения общественности. В последнее время Меланья Трамп все же изредка мелькает перед объективами телекамер. Какую же роль играет супруга нового президента США? - задается вопросом автор публикации в Tagesspiegel.

"Появление Меланьи на благотворительном балу во Флориде рядом с супругом стало одним из редких официальных выходов экс-модели из Словении в качестве первой леди. Однако и тогда журналистов интересовала не она, а перекошенное гневом лицо Дональда Трампа, который плохо скрывал свою злость из-за судебного решения по поводу вызвавшего резонанс запрета для мусульман на въезд в страну", - говорится в статье.

При этом, замечает автор статьи Томас Зайберт, тот факт, что Меланья вообще появилась во Флориде, сам по себе стал небольшой сенсацией - после присутствия 46-летней супруги нового президента на церемонии инаугурации она исчезла из поля зрения общественности. "Меланья предпочитает жить не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, она занята заботами о 10-летнем сыне Бэрроне, который ходит в школу на Манхэттене".

Как пишет автор, сделав выбор в пользу Нью-Йорка, "она нарушает традицию, заложенную ее предшественницами. Мишель Обама стала первой темнокожей супругой президента, превратившись в пример для подражания для миллионов женщин. Она разбила огород на лужайке перед Белым домом, чтобы внести вклад в популяризацию здорового питания, участвовала в предвыборной кампании. Лора Буш активно занималась такими проблемами, как безграмотность и онкология. Хиллари Клинтон по поручению мужа Билла работала над реформой здравоохранения, а после ухода супруга с поста президента начала собственную политическую карьеру, став сенатором, затем главой Госдепа и кандидатом в президенты США".

"Похоже, Меланье подобные амбиции не свойственны, - продолжает Зайберт. - Даже при формировании ее собственного штаба в Вашингтоне она настолько не торопится, что возникает впечатление, будто она не сильно заинтересована в роли хозяйки Белого дома, предпочитая нью-йоркский пентхаус в "Башне Трампа" стоимостью в 100 млн долларов".

Меланья Трамп удостаивала своим визитом Белый дом всего несколько раз: она встретилась там с Мишель Обамой после победы Дональда Трампа, заглянула туда на чашечку чая после инаугурации супруга. "Классические обязанности первой леди исполняет с тех пор ее падчерица Иванка, супруг которой Джаред Кушнер стал одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме. Советник Трампа Келлиэнн Конуэй назвала именно Иванку, а не Меланью "самой известной женщиной" в окружении президента", - пишет автор статьи.

"Станет ли Иванка самой влиятельной дочерью президента за последние несколько десятилетий?" - задаются вопросом журналисты USA Today. Уже накануне официального вступления в должность Дональда Трампа Иванка мелькала в свете софитов чаще Меланьи. "35-летняя дочь президента, по всей видимости, должна будет определять имидж новой администрации, пока ее мачеха избегает публичности в Нью-Йорке. По словам Андерсена Броуэра, автора книги о супругах президентов, Иванка играет ключевую роль: она - главный советник отца, он уважает ее мнение".

"В то время как восходит звезда Иванки, попытки Меланьи Трамп определить свой публичный имидж не всегда заканчиваются успехом - возможно, причина ее отстраненности кроется и в этом. Так, ее речь на партийном съезде Республиканской партии прошлым летом, в которой она превозносила своего супруга как идеального президента, обернулась фиаско, поскольку выяснилось, что большие фрагменты своей речи она "стянула" у Мишель Обамы", - передает немецкое издание.

"Неясно, как сказывается отсутствие супруги, которая младше Трампа на 24 года, на буднях самого президента. Так, Барак Обама очень ценил возможность вести относительно нормальную жизнь, неотъемлемой частью которой оставались совместные ужины с супругой и дочерьми. Время от времени друзья и школьные приятели девочек приглашались на устраиваемые в Белом доме вечеринки", - замечает Томас Зайберт.

У Трампов не принято вести беседы за семейным столом - не говоря уже о визитах друзей Бэррона. В СМИ появлялась информация о том, что президент допоздна смотрит телевизор или расхаживает в халате по Белому дому, сообщает автор.

В одном из интервью сам Трамп заявлял о том, что обычно предпочитает посвящать время, которое можно было бы уделить жене, работе.

"Если Меланья Трамп надеялась, что ей будет спокойнее жить не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке, она ошиблась. Тот факт, что президент и его супруга с сыном живут в разных местах, приводит к дополнительным солидным тратам на обеспечение безопасности. Деньги налогоплательщиков в миллионных размерах бросаются на ветер только потому, что супруга нового президента не хочет жить в Белом доме, ворчат критики. В соцсетях можно найти фотографии, на которых супруга президента в окружении телохранителей совершает покупки в Нью-Йорке. Ветераны войны вынуждены спать на улице, пока изысканная дама занята шопингом, негодуют комментаторы", - заключает издание.