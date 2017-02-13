История краха на Украине

Обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Клаудия фон Зальцен предлагает решить конфликт на Украине и вопрос антироссийских санкций путем отправки на Донбасс международных миротворцев.

"Последние Минские соглашения, заключенные 12 февраля 2015 года и уже вторые по счету после провалившихся первых, должны были принести на Украину мир, - пишет журналист. - (...) Но на данный момент ни один из имеющихся в них 13 пунктов так и не был реализован. Но если тогда ООН насчитывала всего 5 тысяч убитых в этой войне, то теперь это число достигло 10 тысяч". Сейчас бои на востоке Украины, как отмечает издание, возобновились.

"Таким образом, "Минск" провалился, но дипломаты и в Берлине, и в других европейских столицах уже больше года отказываются открыто признавать этот факт, ведь в этом случае им придется признать, что у них нет никакого плана действий", - подчеркивает фон Зальцен.

"Более того, чем меньше европейские дипломаты, пытающиеся казаться нейтральными, будут хотеть вставать на ту или иную сторону, тем сильнее они будут провоцировать обе воюющие стороны", - продолжает автор. Так, например, Кремль до сих пор притворяется, что он совсем не участвует в войне на востоке Украины, а воюющие россияне - это всего лишь добровольцы, а не регулярные войска, которые пришли с той стороны границы с танками и тяжелой артиллерией. "Как бы то ни было, но без российской интервенции этой войны не было бы вообще", - уверена фон Зальцен.

Правительство Германии "с точностью знает, сколько российских солдат находится на востоке Украины. Но все ответы на соответствующие запросы из Бундестага квалифицировались как особо секретные".

"В итоге, пока правительство ФРГ постоянно призывает Украину принять согласно Минским договоренностям закон о выборах для востока Украины и закрепить особый статус региона в конституции, никто публично не требует от России наконец-то вывести из Донбасса солдат и танки", - пишет издание.

Одной из конструктивных ошибок Минских соглашений было то, что они не поясняли, кто и в какой последовательности должен выполнять тот или иной пункт, и это стало причиной всевозможных интерпретаций. А те, кто сейчас отчаянно держится за Минские соглашения, верят, что лучшего результата добиться невозможно, а новые переговоры могут открыть ящик Пандоры. Как бы то ни было, в этом конфликте быстрого решения быть не может.

Между тем международное сообщество может и должно набраться смелости думать в новых измерениях, чтобы наконец-то запустить мирный процесс на востоке Украины. Одним из таких решений могла бы стать отправка международной миротворческой миссии, которая могла бы обеспечить постоянный режим прекращения огня и не допускала бы, чтобы какая-то из сторон переходила линию соприкосновения ради захвата территорий. Одновременно эта миссия после ухода с Донбасса российских солдат могла бы контролировать российско-украинскую границу и наблюдать за проведением выборов. А как только Россия убрала бы своих военных и танки и согласилась бы на независимый контроль над границей, можно было бы сразу отменить введенные против нее санкции.