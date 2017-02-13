Как Путин использует кибератаки и фальшивые новости в попытке повлиять на три важнейшие избирательные кампании в Европе

"Правительства и службы безопасности по всей Европе публично заявили, что опасаются российского вмешательства в приближающиеся выборы и все больше тревожатся по поводу наплыва кибератак на политические партии и правительственные учреждения, - сообщают Ролан Олифан, Рори Малхолланд, Джастин Хагглер и Сенай Бозтас в The Telegraph. - Чиновники и офицеры спецслужб во Франции, Германии и Нидерландах договорились обменяться информацией в ходе подготовки к "операциям по обеспечению влияния", в частности, сливу электронных писем, добытых в ходе взлома, и применению интернет-ботов для распространения фальшивых или дезориентирующих новостей в социальных сетях, в преддверии президентских и всеобщих выборов, намеченных на этот год".

"[Это] способ не убедить людей, а запутать их, не предоставить альтернативную точку зрения, а расколоть общественное мнение и в конечном итоге подорвать нашу способность понимать, что происходит", - оценила работу российских новостных агентств Sputnik и RT официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Еще более поразительное предупреждение поступило от DGSE - французского эквивалента MI-6. На прошлой неделе агентство заявило, что ожидает вмешательства России в президентские выборы в апреле и мае на стороне Марин Ле Пен, лидера крайне правого "Национального фронта". Генеральный директор DGSE полагает, что Россия будет использовать интернет-ботов для распространения фальшивых новостей, выгодных для Ле Пен, в социальных СМИ, и сольет украденные хакерами электронные письма, позорные для ее противников, как сообщил в среду французский еженедельник Le Canard Enchaîné", - говорится в статье.

"За последние две недели Дания официально назвала Россию ключевой угрозой в сфере кибершпионажа, Норвегия заявила, что почтовые ящики ее Рабочей партии и нескольких государственных служащих были взломаны российской хакерской группой, а Италия сообщила, что, по ее подозрениям, Россия стоит за прошлогодней четырехмесячной атакой на итальянское министерство иностранных дел с использованием вредоносных программ, - сообщают авторы. - На прошлой неделе нидерландское правительство отказалось от использования компьютеров для подсчета голосов и постановило, что в ходе мартовских всеобщих выборов в стране голоса будут подсчитываться вручную из опасений, что программы для подсчета голосов могут быть взломаны и подвергнуты манипуляциям зарубежных спецслужб".

"Теперь, когда появились также международные свидетельства того, что в избирательном процессе могут быть замешаны интересы, например, русских, мы должны, ввиду приближающихся выборов, вернуться к старой доброй бумаге", - сказал нидерландский министр иностранных дел Рональд Пластерк.

"Многие из участников того, что Герт Вилдерс, лидер нидерландской крайне правой "Партии свободы", назвал "революцией справа", открыто выражали симпатию к ключевым приоритетам российской внешней политики, - напоминают авторы. - Вилдерс, Ле Пен, Фрауке Петри (лидер немецкой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии", AfG) официально призвали ЕС отменить санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма и войну на востоке Украины. И разделяемый ими евроскептицизм, в котором они солидарны с Трампом, считающим НАТО "устаревшим", вполне соответствует долгосрочной цели России - разрушить европейскую систему безопасности, которую она воспринимает как враждебную и считает пережитком холодной войны".

"Идея, что Кремль готовится вмешаться в выборы, чтобы помочь потенциальным союзникам получить власть, появилась в СМИ в январе, когда американские спецслужбы заявили, что полагают, что Владимир Путин приказал запустить крупномасштабную "кампанию по обеспечению влияния", чтобы помочь Дональду Трампу и опозорить Хиллари Клинтон в ходе президентской гонки 2016 года (Кремль отверг эти обвинения, назвав их бессмысленными), - говорится в статье. - Рабочая группа East StratCom, созданная Европейским союзом для мониторинга российской пропаганды и реагирования на нее, полагает, что Россия готовится принять подобные меры в Европе".