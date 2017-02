13 февраля 2017 г. Ричард Кербай | The Times Россия наращивает кибератаки на Великобританию В своем первом ключевом интервью Киаран Мартин, глава нового Национального центра кибербезопасности (NCSC), который британская королева откроет во вторник, сообщил о резком нарастании российской киберагрессии в адрес Запада. Об этом сообщает Ричард Кербай в The Times. "Также усиливается беспокойство по поводу появления российских СМИ, обвиняемых в распространении фальшивых новостей в рамках кремлевской "дезинформационной" кампании. По данным европейского исследования, основанный Россией сайт Sputnik, у которого имеется бюро в Шотландии, опубликовал 124 истории о "фальшивой реальности" с ноября 2015 года, - говорится в статье. - Мартин предположил, что рано или поздно Великобритания неизбежно подвергнется кибератаке "первой категории", то есть тех же масштабов, что и взлом кадрового управления правительства США в 2015 году. Только один этот инцидент поставил под угрозу личные данные 25 млн действующих и бывших правительственных работников". "Шеф NCSC сообщил, что за последние три месяца произошло 188 кибератак "второй и третьей категории", "многие из которых угрожали национальной безопасности, - передает автор. - Каждая из них могла включать в себя "сотни тысяч" одновременных атак, таких как рассылка фишинговых писем в министерства и коммерческие компании". "В случае министерств [хакеры] проникают в систему, чтобы извлечь информацию о политике правительства Великобритании по самым разным вопросам - от энергетики до дипломатии и информации по конкретному сектору. В случае компаний, они могут красть интеллектуальную собственность. Иногда в этом замешаны государства", - сказал Мартин. Мартин отметил вспышку российской активности, когда Кремль попытался "продемонстрировать Западу свою силу и повлиять на него". "За последние два года произошло резкое нарастание российской агрессии в киберпространстве. Часть этого резкого нарастания - ряд атак на политические учреждения, политические партии, парламентские организации, подтвержденные нашими международными партнерами и широко признанные", - цитирует автор заявление Мартина. Источник: The Times