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14 февраля 2017 г.
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13 февраля 2017 г.

Данкан Геддес | The Times

НАТО обвиняет прокремлевский сайт в распространении пропаганды

"НАТО обвинило Кремль в распространении пропаганды и дезинформации через популярный новостной сайт, чья штаб-квартира находится в Эдинбурге", - сообщает The Times.

Sputnik - часть "пропагандистской машины", целью которой является внести раскол среди избирателей на Западе и подорвать его институты, говорится в заявлении НАТО. "Сайт использовал свою штаб-квартиру в Великобритании, чтобы атаковать королевскую семью, критиковать стратегию НАТО и сеять сомнения по поводу легитимности шотландского референдума", - говорится в статье.

"Масштаб действий Sputnik в Эдинбурге был обнаружен The Times в июле прошлого года, но сейчас НАТО в первый раз публично связало сайт со стратегией Владимира Путина по дезинформации", - пишет издание.

Sputnik, созданный в 2014 году, принадлежит государственному новостному агентству. Его прокремлевская позиция зеркально отражает позицию государственного телевидения, говорится в статье.

До появления Sputnik агентство РИА "Новости" опубликовало ложную новость о том, что референдум о шотландской независимости в 2014 году был сфальсифицирован, что привело к петиции о пересчете голосов, которую подписали 100 тыс. человек, напоминает издание. Независимость Шотландии могла бы стать ударом по НАТО из-за того, что националистическое правительство выступает против британского ядерного средства сдерживания, размещенного в Клайде, и потенциальным источником доходов для российской газовой промышленности, учитывая запрет шотландского парламента на метод гидроразрыва, говорится в статье.

Источник: The Times


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