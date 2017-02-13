Трамп понимает путинскую Россию в корне неправильно

"Смелый российский диссидент Владимир Кара-Мурза хотел бы, чтобы правительства России и США стали моральной ровней - знать, что оба они защищают права наших народов на свободу и справедливое правосудие и что оба являются сопоставимыми силами добра в мире. Он посвятил этой цели свою жизнь", - пишет сенатор Джон Маккейн в статье для USA Today.

"Сейчас он борется за жизнь в московской больнице, отравленный пока что неизвестным веществом, вероятно, по приказу российского режима, который считает, что мораль - это слабость и препятствие для национального величия", - утверждает американский политик.

Маккейн критикует Владимира Путина за "вторжение на территорию соседних государств", в Сирию, за попытки дестабилизировать НАТО и вмешаться в выборы в США и ЕС.

"Если бы он мог говорить, Владимир Кара-Мурза сделал бы те же обвинения и заявил бы о тех же опасениях. Я видел, как он боролся за то, чтобы привлечь внимание мира к преступлениям Кремля. Я слышал, как он призывал свободный мир противостоять путинизму и побуждал своих соотечественников потребовать, чтобы их правительство уважало права человека", - говорится в статье.

"У Владимира и его семьи было убежище в США. Он мог бы оставаться здесь в безопасности. Но он был отравлен заранее. Он знал о рисках. Но он вернулся со своими ценностями и отвагой в Россию, чтобы подражать примеру своего друга и товарища Бориса Немцова, убитого у стен Кремля", - пишет Маккейн.

"Выступите против российской агрессии в мире, который мы построили из руин городов и империй после Второй мировой войны. Не отказывайтесь от завоеванного для нашей безопасности и прогресса человечества, которого достигла наша победа в холодной войне. Поддержите российский народ и его право на свободу и справедливость, а не коррумпированных лидеров, которые его предают", - призывает сенатор.