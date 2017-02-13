Сергей Караганов: "В лице России ЕС бросает вызов превосходящему его по силе партнеру"

"Европа должна признать очевидное: мир не движется в направлении постмодернизма. И тот, кто позиционирует себя как противник России, в итоге может лишь проиграть", - пишет в статье на сайте Die Welt советник Путина, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

"Победа Дональда Трампа усилила те тенденции в международной политике, которые были очевидны для России с незапамятных времен и которыми она руководствовалась последние годы. Одной из этих тенденций является деглобализация. Импульс ей придают силы, которые в свое время способствовали глобализации, но теперь вынуждены признать, что другие выигрывают от нее больше, чем они сами", - пишет Караганов.

Процесс переноса центра власти из Старого света в Азию будет продолжен, Китай уже в ближайшем будущем будет выступать с США на равных, а Европа и ЕС будут, напротив, ослабевать, считает эксперт. "Надеюсь, в конечном итоге это приведет не к коллапсу, а к более стабильному и здоровому ЕС", - добавляет он.

"Противостояние между США и Китаем и в будущем будет весьма значимо в двухсторонних отношениях. Продолжится и конфронтация между Россией и Западом, однако она, скорее всего, постепенно сойдет на нет. Эта конфронтация, - считает автор статьи, - связана со своего рода "ревизионистским" отказом Москвы играть по тем правилам, которые ей навязывал Запад после своей якобы одержанной в 1990-е годы победы". Эта конфронтация, добавляет политолог, была еще больше усилена Западом после стремительной потери им позиций во второй половине "нулевых".

Если бы к власти в США пришла Хиллари Клинтон, противостояние бы усугубилось. "Дональд Трамп, конечно, менее предсказуем, - пишет Караганов. - Однако отдельные элементы политики его администрации, видимо, предсказать возможно: усиление протекционизма, которое приведет к росту напряженности в отношениях с Китаем; частичный исторический уход США из Европы; оживление американской экономики и реализация лозунга "Америка прежде всего" - в том числе благодаря миллиардной инфраструктурной программе". Однако, подчеркивает автор материала, "США больше не будут выступать в роли лидера глобального либерального экономического порядка".

Теперь у США и России появилось больше шансов предотвратить возможные коллизии. "Сохраняя расхождения по многим вопросам, они должны прекратить идти курсом на новую военно-политическую конфронтацию в Европе", - пишет Караганов. Для реализации этой стратегии, по мнению автора, можно было бы заморозить численность войск на ее сегодняшнем уровне, свернуть отдельные форпосты, а также договориться о том, что все военные самолеты должны летать с включенным транспондером.

"Это повысит шансы на ослабление противостояния и приведет к более тесному сотрудничеству, целью которого могла бы стать ликвидация ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации. - Прим. ред.) в Сирии и Ираке. Кроме того, возросли бы шансы на урегулирование украинской проблемы", - считает Караганов.

Пока никто не знает, будет ли новый президент США предпринимать конструктивные шаги в этом направлении. "За спиной Трампа расколотая страна, а внутри страны он имеет дело с элитой, которая по большей части его ненавидит", - говорится в статье.

Что касается Европы, продолжает российский политолог, то ЕС не сможет решить своих проблем, позиционируя себя как противника России. "Дело в том, что в лице России ЕС бросает вызов превосходящему его по силе партнеру. Благодаря позиции правящей элиты и большинства населения страны Россия - это больше не какая-то нация на задворках Европы, а евразийская и глобальная держава", - подчеркивает автор.

"Россия заинтересована в сохранении и развитии культурных и экономических связей с Европой. По этой причине Россия, глядя на восток, совместно с Китаем и другими азиатскими партнерами начала развивать концепцию евразийского партнерства с целью сформировать единое пространство для развития, сотрудничества и безопасности от Шанхая (или Сингапура, или Токио) до Лиссабона. И все это никоим образом не направлено против США. По крайней мере, не против США с Дональдом Трампом во главе - если ему будет дозволено следовать своим лучшим порывам и инстинктам", - резюмирует Караганов.