13 февраля 2017 г. Джон Болтон | The Wall Street Journal Договор по СНВ Трампа может оказаться лучше, чем договор Обамы На прошлой неделе в СМИ просочились детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. "Привычные анонимные источники сообщили, что, когда Путин заговорил о договоре 2010 года СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений, Трамп спросил своих помощников, что туда входит, и, будучи проинформирован, заявил, что это - одна из тех плохих сделок Обамы, которые он собирался перезаключить на новых условиях", - пишет в американском деловом издании The Wall Street Journal Джон Болтон, республиканский политик и дипломат, старший научный сотрудник Института американского предпринимательства (Вашингтон) и бывший постоянный представитель США при ООН. "Если это действительно так, Трамп правильно понял суть договора, - считает Болтон. - С точки зрения США, СНВ-3 - очень плохая сделка, продукт панацеи времен "холодной войны" для снижения ядерного напряжения". По словам автора, после заключения договора "Москва пользовалась его слабыми местами, чтобы восстановить и модернизировать свой арсенал ядерных боеголовок и баллистических ракет, пока Обама сидел сложа руки". "На фоне возбужденных сообщений в прессе о предполагаемой симпатии Трампа к Путину, - пишет политик, - ясно одно: политика администрации Трампа по России и ее стратегическая оценка по этому вопросу все еще формируются". По словам Болтона, "если суть комментариев Трампа по СНВ-3 была передана верно, значит, он противостоит пожеланиям Путина и не впервые". К примеру, Трамп однозначно выступил противником соглашения с Ираном, заключенного Обамой. По некоторыми сведениям, пишет Болтон, Белый lом обдумывает причисление Корпуса стражей исламской революции к иностранным террористическим организациям, что оказало бы значительный политический и экономический эффект на российский ОПК, особенно на "Рособоронэкспорт" - государственную компания, занимающуюся экспортом оружия. "Вашингтон также должен противостоять российскому проникновению на Ближний Восток при помощи военных и политических методов, в русле которого Сирия используется как рычаг, - считает Болтон. - И хотя Украина может здесь показаться ни при чем, это не так". По мнению Болтона, "дипломатические усилия Москвы "решить" сирийский конфликт по большей части направлены на то, чтобы "помочь" Европе с проблемой сирийских беженцев, подталкивая колеблющихся европейцев еще сильнее к снятию санкций". Политик полагает, что "любое свидетельство об американской слабости по санкциям подстегнет российские усилия по дальнейшему проникновению на Ближний Восток, усилив опасный и дестабилизирующий эффект тактического союза Москвы с Ираном". Автор считает важными слова Трампа, что он не знает, какими в конечном итоге будут его отношения с Путиным. "Он, несомненно, должен признать, что национальные интересы, а не личная химия лежат в основе внешней политики великих держав", - пишет Болтон. Новый президент должен усилить санкции, успокоить союзников по НАТО, "а потом уже пить кофе с Владом", подытоживает политик. "Переговоры нужно вести только с позиции силы", - считает он. Источник: The Wall Street Journal