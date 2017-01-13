Как Россия решила позволить немного домашнего насилия

"В среду российский парламент принял в первом чтении законопроект, декриминализирующий домашнее насилие. Это часть принимаемых Владимиром Путиным мер по возвращению к традиционным семейным ценностям", - сообщает Леонид Бершидский в BloombergView.

Журналист напоминает, что летом 2016 года в России был принят закон, согласно которому побои, нанесенные близким, караются заключением в тюрьме сроком до двух лет.

"Однако сторонники традиционалистской, консервативной идеологии, которая вошла в моду во время третьего президентского срока Путина, немедленно начали работу по подрыву этого закона. Для них он был примером непозволительного вмешательства в семейные дела", - говорится в статье.

Принятый в среду законопроект представила "Елена Мизулина, депутат, ответственный за российские законы о запрете обсуждения гомосексуальности в СМИ", сообщает Бершидский. Однако "он не стал приоритетом, пока не вмешался верховный арбитр семейных ценностей в России - Владимир Путин".

В ответ на вопрос, не стоит ли избавиться от закона, позволяющего "посадить отца на два года за то, что он отшлепал ребенка, который это заслужил", Путин сказал, что "бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо", и обещал узнать в парламенте, что делают с этим законом, говорится в статье.

"Меньше чем через три недели парламент принял в первом чтении декриминализирующий побои закон. Его окончательное принятие практически гарантировано, и петицию на Change.org, требующую принять более жесткий закон о домашнем насилии, вероятно, проигнорируют, хотя ее уже подписали более 174 тыс. россиян, - сообщает Бершидский. - В результате этих законодательных изменений российские правила станут одними из самых мягких в Европе. Первый установленный случай нанесения супруге, супругу или ребенку побоев, не приведших к травмам, будет караться только штрафом, как административное нарушение. Однако последующие случаи или тяжелые побои останутся преступлениями. Проблема этого подхода в том, что насилие разрешается в малых дозах. Ничто не помешает некоторым "традиционалистам" увлечься".

"Новая консервативная идеология Путина толкает Россию все дальше и дальше от Запада и его ценностей. Для Путина декриминализация домашнего насилия - не просто еще один шаг к идеологическому суверенитету. Это фактически соскальзывание в давние времена, когда женщины и дети были предоставлены капризам мужчин, которые оставлялись почти или вовсе без последствий", - отмечает автор.