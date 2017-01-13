Подружатся ли Путин и Трамп на почве общего интереса к нефти?

В начале 2000-х США хотели диверсифицировать импорт нефти, а российская нефтяная отрасль нуждалась в деньгах и технологиях, пишет обозреватель Bloomberg Мэттью Филипс.

Однако сближение не состоялось: к 2004 году Кремль начал национализировать некоторые компании в сфере ТЭК, американские компании не желали делиться с россиянами своими новыми технологиями фрекинга. "США стали вести себя весьма опасливо, и основа для установления гармоничных отношений пошатнулась", - сказал Игорь Юсуфов, который в 2001-2004 годах был министром энергетики России.

Юсуфов надеется, что новый президент США Трамп возобновит российско-американские встречи на высоком уровне. Как напоминает автор, Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а также предложил назначить госсекретарем Рекса Тиллерсона, который по опыту работы в России, пожалуй, превосходит других американских топ-менеджеров.

Но с начала 2000-х многое изменилось. "По оценкам Управления энергетической информации США, в ближайшие 10 лет экспорт энергоносителей в США превысит импорт. Со временем американские нефть и газ смогут конкурировать с российскими, что чревато снижением глобальных цен", - говорится в статье.

В любом случае, первым шагом к сближению с Россией для США стала бы отмена санкций, наложенных администрацией Обамы. Но, "если вы снимете санкции, то останетесь без рычагов влияния", рассуждает Стивен Пайфер, в прошлом помощник заместителя госсекретаря США.

"Будет ли Трампа волновать роль России как одного из главных поставщиков газа в Европу? - вопрошает экс-посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар. - Также можно задаться вопросом, не идет ли потенциальная перезагрузка отношений с Россией вразрез с желанием США увеличить поставки в Европу".

Юсуфов, однако, заявляет: "Мы могли бы объединить усилия, чтобы установить цены, благоприятные для обеих стран". По словам автора статьи, интересам России и США отвечает уровень в 60-80 долларов за баррель нефти. "Это могло бы стать лейтмотивом дискуссии на российско-американском энергетическом саммите, как 15 лет назад", - сказал Юсуфов.