13 января 2017 г. Кейси Мишель | The Daily Beast Как Путин использовал ультралевых в качестве пешек Неверно считать, будто стратегия пропаганды российского правительства направлена исключительно на карьерный рост консервативных республиканцев в США, пишет обозреватель The Daily Beast Кейси Мишель. "Поддержка кандидатуры Дональда Трампа с помощью постоянного "слива" краденой переписки в организации типа WikiLeaks, была лишь одним из направлений, на которых Кремль атаковал американскую либеральную демократию. Частью его кампании по очернению Хиллари Клинтон было потворство ее соперникам на ультралевом фланге и проталкивание бесчисленных безумных конспирологических теорий, которые апеллируют одинаково к "антиимпериалистам" и к неонацистам", - говорится в статье. "В последние 18 месяцев заметно активизировалась информационная война, призванная обманывать "братство сторонников Берни" и помешанные на "Оккупай" альтернативные СМИ, которые считали, что г-жа Клинтон - более серьезная политическая угроза, чем Трамп", - продолжает автор. По его мнению, самый вопиющий пример - Джилл Стейн, которая баллотировалась в президенты от партии "зеленых", и ее электорат. "В декабре 2015 года Кремль оказал Стейн честь, пригласив ее на торжества по случаю 10-летия RT, финансируемой Кремлем пропагандистской вещательной компании. Спустя год с лишним остается неясным, кто оплатил поездку Стейн в Москву и ее проживание там. Ее избирательный штаб проигнорировал многочисленные вопросы на сей счет. Но нам известно, что Стейн сидела за одним столом с Путиным и генерал-лейтенантом Майком Флинном (последний вскоре станет советником Трампа по национальной безопасности). Она также выступила на панельной дискуссии, которая спонсировалась RT, и воспользовалась случаем, чтобы раскритиковать "катастрофический милитаризм" США. Позднее, широко шагая по Красной площади в Москве, Стейн назвала панельную дискуссию "вдохновляющей", а также утверждала, что Путин, которого она изобразила в виде новичка в политике, сказал ей, что "соглашается" с ней "по многим вопросам", - говорится в статье. "Стейн позиционирует себя как защитница низших слоев и окружающей среды и противница "государства слежки" и медийных корпораций, но, похоже, она радовалась, что "те, кто правы, мыслят одинаково", и ее точка зрения совпала с мнением клептократа, офицера разведки, который рубит леса, арестовывает либо убивает критически настроенных журналистов и вторгается в другие страны. Разумеется, их истинная общая черта - в том, что Путин и Стил являются упертыми противниками внешней политики США", - пишет Мишель. В награду RT провела дебаты партии "зеленых" во время избирательной кампании 2016 года, а также освещала реакцию Стейн на дебаты между Клинтон и Трампом. Автор также предлагает присмотреться к "одному из флагманских журналов американских левых" - The Nation. "Освещение российской тематики в The Nation - позор общенационального масштаба. Сайт RT держит неонацистов в качестве комментаторов-"экспертов". Но это не удерживает The Nation от публикации статей в защиту пропагандистского канала, написанных по принципу "Зато у вас афроамериканцев линчуют": статей, где отстаивается тот же аргумент с теми же заголовками, что и в изданиях белых националистов", - говорится в статье. По словам автора, в последнее время эксперты по делам России из The Nation "подкрепляют веру в "референдумы об автономии" на Восточной Украине". "То, что эти взгляды странным образом гармонируют с взглядами Трампа и его советников, дружащих с сайтом Breitbart, - пожалуй, еще одна аномалия эпохи идеологического психоза", - пишет автор (сайт Breibart считается органом американских ультраправых. - Прим. ред.). В этой связи Мишель напоминает: "Американское подразделение Sputnik призывало сторонников Сандерса голосовать за Трампа (как неоднократно призывал и сам Трамп)". "Эпицентр "красно-коричневой конвергенции" XXI века в интернете - очевидно, WikiLeaks. Как иначе объяснить тот факт, что австралийский киберанархист нашел себе общее дело с расистом-миллионером, магнатом недвижимости (если не считать их общего уважения к противоположному полу)?" - пишет автор. WikiLeaks "счел уместным партнерство с антисемитами, которые передали несанкционированно добытые депеши Госдепартамент США промосковской диктатуре в Белоруссии, а та воспользовалась этими конфиденциальными документами для охоты на диссидентов", говорится в статье. Записи в "Твиттере" WikiLeaks подтверждают, что во имя антиамериканизма эта организация поддерживает версию Путина и интересы Кремля. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лично защищает Трампа, а тот публично предпочитает выводы Ассанжа относительно кибератак выводам разведки США. Автор считает, что многие американские правые "обеспечили прикрытие для вмешательства иностранной державы в выборы в США". Но и американским левым следует критически взглянуть на ситуацию. Путин "обхаживает простофиль, попутчиков и недальновидных глупцов среди многочисленных американских прогрессистов, которые, то ли случайно, то ли намеренно, помогли прийти к власти самому экстремистскому и реакционному президенту, которого когда-либо выбирали в США", - предостерегает Мишель. Источник: The Daily Beast