13 января 2017 г. Эрин Глория Райан | The Daily Beast Мировые лидеры с самыми извращенными сексуальными наклонностями "Золотой дождь", секс-служанки, "бунга-бунга", собратья-микробофобы - Трамп далеко не единственный среди президентов и диктаторов, о чьем странном сексуальном поведении ходили слухи", - пишет обозреватель The Daily Beast Эрин Глория Райан. В начале этой неделе BuzzFeed и CNN опубликовали разные версии непроверенного досье. Помимо всего прочего, "в досье утверждалось, что избранный президент США забавлялся играми с мочой вместе с российскими проститутками, что существует видеозапись, а Владимир Путин пользуется тем, что владеет этой видеозаписью, чтобы оказывать влияние на Трампа", - говорится в статье. Трамп, со своей стороны, "заявил, что досье - это "подложная новость" и, кроме того, он никогда не стал бы платить проституткам за то, чтобы они мочились друг на дружку в номере российского отеля, потому что он микробофоб и знает, что в отелях повсюду мини-камеры", передает автор, замечая, что это "мысль настораживающая, тем более, когда об этом говорит владелец нескольких отелей". Трамп - далеко не единственный, о ком ходят подобные слухи. В истории нелегко найти лидеров без "скелетов в шкафу", особенно если это руководители с деспотичными замашками. "Диктаторы и извращенный секс гармонируют между собой, как Россия и шантаж", - утверждает журналистка. Так, угандийский диктатор Иди Амин, который, по некоторым версиям, был виновен в смерти 400 тыс. человек, имел 25 детей от пяти жен. По слухам, у него также было 33 любовницы, которые родили ему еще 34 ребенка. Премьер-министр Италии Берлускони "обвинялся в подстрекательстве несовершеннолетней - 17-летней марокканки-проститутки со сценическим псевдонимом Руби Рубакуори - к сексуальным отношениям", говорится в статье. Позднее всплыли другие утверждения, "в том числе версия, что Берлускони и еще несколько видных итальянских деятелей мужского пола часто устраивали секс-вечеринки с первоклассными профессионалками секс-индустрии", пишет автор. "В 2013 году камердинер Муаммара Каддафи утверждал, что ливийский диктатор был патологически зависим от "виагры" и почти беспрерывно занимался сексом", - говорится в статье. "В одной книге о диктаторе утверждалось, что Каддафи держал при себе школьниц в качестве секс-рабынь, растлевал маленьких мальчиков и приставал к женам иностранных дипломатов", - пишет Райан. Адольф Гитлер был микробофобом, продолжает она. "В отличие от нашего избранного президента, он, по некоторым сведениям, избегал сексуальных контактов, так как боялся чем-нибудь заразиться. По слухам, половые органы у него были деформированы, хотя неясно, откуда кто-либо мог это узнать, а человеческий фаллос так и так выглядит странно", - замечает журналистка. "И давайте не забывать о российском лидере Владимире Путине, чья личная жизнь окутана покровом тайны, но окружена ореолом слухов. У него была жена, от которой у него двое детей, но затем она много лет не появлялась на публике. Многие полагали, что она умерла, пока она вдруг не объявилась на краткий миг, чтобы развестись с Путиным. Пока она дышала свежим воздухом в российской сельской местности, Путин, как утверждалось, сошелся с бывшей гимнасткой, с которой познакомился, когда она была в подростковом возрасте. По слухам, у пары трое детей. В прошлом году Page Six предположило, что у Путина новая подруга - "грудастая" 23-летняя девушка, которая снялась для сексапильного календаря к дню рождения Путина, когда только что окончила школу", - говорится в статье. Сплетни сплетням рознь, отмечает автор: если слухи про Путина или Амина укрепляют их имидж "настоящих мужчин", то вышеупомянутый слух о Трампе вряд ли окажет такой эффект. "Хотя досье на Трампа содержит мало информации, которую можно проверить, смрад "слухов с запахом мочи" трудно изгладить, когда он въедается в матрас или в репутацию. Но могло быть и намного хуже. По крайней мере, никто не строит предположения, что у него что-то не то с пенисом. Пока не строит", - заключает автор. Источник: The Daily Beast