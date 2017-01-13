Из России без любви

Обозреватель испанской El Pais Джон Карлин излагает в своей статье свидетельства неназванных отставных сотрудников британских спецслужб. Речь идет о бывшем сотруднике MI-6 Кристофере Стиле и составленном им досье о предполагаемых похождениях Дональда Трампа в компании россиян и россиянок.

"По словам другого британца, тоже бывшего сотрудника MI-6, с которым журналисты издания побеседовали в четверг в Лондоне, "Крис" в 1990-е работал "в резидентуре в Москве", а после возвращения в Лондон его главной обязанностью стал анализ секретной информации о России, добываемой его преемниками. Сослуживцы уважали его скорее за таланты аналитика, чем "полевого агента". Вопреки сообщениям некоторых СМИ, Стил не возглавлял российский отдел в британской службе внешней разведки", - сообщает Карлин.

Источник "не сомневается, что информация, добытая Стилом о предполагаемых сексуальных похождениях Трампа во время нескольких поездок в Москву и, что серьезнее, о его предполагаемых тайных связях с Кремлем, была получена из "качественных источников". Но это еще не значит, что она правдива даже частично. Российское государство во главе с Путиным лжет, потому что таков его характер; оно лжет даже "своим", заметил экс-шпион", говорится в статье.

"Но вот что правда, - добавил экс-шпион, - содержание утверждений о Трампе гармонирует с образом действий российских спецслужб". По словам британца, для ФСБ шпионаж за крупными американскими деятелями типа Трампа и сбор информации о них - "обычное дело". "Нет сомнений, что Трамп, скорее всего, был одним из объектов слежки ФСБ, - сказал экс-шпион. - И это может возыметь страшные последствия, поскольку через несколько дней Трамп будет держать палец над ядерной кнопкой".

"Другой элемент рутинной деятельности ФСБ - съемки солидных гостей Москвы в их якобы приватных гостиничных номерах", - пишет автор. "Роскошный отель, где жил Трамп, - это телестудия", - сказал экс-шпион лишь отчасти в шутку.

Второй бывший сотрудник MI-6, с которым на этой неделе проконсультировалась El Pais, подтвердил безусловно центральную роль и безнаказанность спецслужб в госаппарате, которым управляет Путин, передает Карлин.