Союзники США остановили прощальный удар, который Обама хотел нанести Путину

"В декабре, всего за несколько недель до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, высшие советники по национальной безопасности президента Барака Обамы готовились к последней битве с российским лидером Владимиром Путиным на мировой арене", - пишет Foreign Policy.

Саманта Пауэр, постпред США в ООН, призывала европейских союзников Вашингтона - Британию и Францию - сделать новые шаги к принятию давно откладываемой резолюции, которая бы подвергла санкциям сирийское правительство и "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.) за использование ими химического оружия в конфликте. Администрация Обамы хотела, чтобы в Совбезе ООН прошло голосование в ближайшие дни с целью "привлечь к ответственности" стоящих за сирийской программой по химоружию, несмотря на то, что Россия, безусловно, наложила бы на эту резолюцию вето, отмечает издание.

"Однако Вашингтон встретил сопротивление из неожиданного источника. Британия и Франция, поддерживавшие эти меры, внезапно проявили нерешительность, неоднократно оттягивая постановку резолюции на голосование. Они пошли на попятный перед Рождеством, затем перед Новым годом и еще раз в начале января", - говорится в статье.

"В конечном итоге, Британия и Франция, как представляется, сейчас ждут Трампа, чтобы продолжить свои усилия по привлечению сирийского президента Башара Асада к ответственности. Однако Трамп, который выразил желание сотрудничать с Путиным и Россией, особенно по Сирии, вряд ли будет искать конфликта с российским президентом по вопросу о сирийском химоружии в ООН. Это может обречь на поражение международные усилия по наказанию Асада", - пишет издание.

"Учитывая, что шансы на голосование по резолюции малы, США в четверг приняли односторонние меры против Сирии, введя санкции министерства финансов против 18 сирийских правительственных чиновников, включая нескольких руководителей разведки, связанных с применением режимом Асада хлора против граждан в 2014 и 2015 годах", - отмечает издание.

"Эта жесткая позиция отмечает, в некоторой степени, изменение подхода американских политиков. Еще в августе 2016 года Вашингтон призывал Лондон и Париж сдержаться в вопросе по аналогичной резолюции. США были обеспокоены тем, что противостояние в Совете из 15 государств с Россией может подорвать усилия госсекретаря Джона Керри по достижению договоренности о прекращения огня в Сирии с его российским коллегой Сергеем Лавровым", - говорится в статье.

"Но теперь, учитывая то, что США в значительной степени отстранены от мирного процесса в Сирии, вытесненного новым раундом переговоров о прекращении огня при посредничестве Турции и России, американские чиновники все больше стремятся противостоять Москве и послать четкий сигнал о необходимости призвать Сирию к ответственности за использование химического оружия до того, как Обама покинет свой пост", - пишут авторы публикации.

Дипломаты Совета Безопасности выдвинули различные объяснения того, почему Британия и Франция, по-видимому, тянут с мерой, которую сами разработали. Они должны обеспечить большую поддержку резолюции внутри Совбеза, по словам одного из дипломатов. Существует также страх поставить под угрозу политические переговоры по Сирии, намеченные на 23 января в Астане, через три дня после инаугурации, добавил дипломат.

"Если мы поставим эту резолюцию на голосование сейчас, и русские наложат на нее вето, это сведет на нет эту неустойчивую позитивную тенденцию, - сказал дипломат Совбеза относительно договоренности об эвакуации гражданских лиц из Алеппо. - Чего вы добьетесь?"

"Но над разработкой резолюции нависло опасение, что начало очередного конфликта с Россией как раз в тот момент, когда Трамп вступает в свои полномочия, может спровоцировать негативную реакцию против ООН со стороны администрации США", - отмечает издание.

"Никто не утверждает, что мы не должны голосовать по такому важному вопросу, как этот", - заявил один из дипломатов Совета Безопасности, признав, что Россия наложит вето на любую подобную попытку. Но, добавил дипломат, "есть много причин на то, чтобы действовать осторожно". Второй дипломат Совбеза сказал, что резолюция почти точно будет отодвинута на задний план до ухода Обамы.