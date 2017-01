13 января 2017 г. Ахмед Рашид | Financial Times Москва занимает афганский вакуум "После того, как Советский Союз потерпел поражение от афганских моджахедов и его десятилетняя оккупация [Афганистана] закончилась унизительным отступлением Красной Армии (так в оригинале. С 1946 года именовалась Советской армией. - Прим. ред.) в 1989 году, Россия вышла из этого региона. Теперь она восстанавливает свои позиции, на фоне того как борьба за влияние накаляется", - пишет автор книг об Афганистане, Пакистане и Средней Азии Ахмед Рашид в статье для Financial Times. "Американский спецназ продолжает помогать афганской армии бороться с талибами, и США по-прежнему являются главным спонсором государства и армии. Но за прошедший год президент Барак Обама не проявлял особого интереса к стране и не поддержал своим авторитетом попытки Госдепартамента содействовать мирным переговорам", - отмечает автор. "И вот вакуум, оставленный США, занимает Россия. У Москвы уже много друзей в регионе: Китай, Индия и Иран являются ее близкими союзниками, и она заигрывает с Пакистаном - когда-то проамериканским, но теперь ставшим резким критиком Вашингтона, стремящимся укрепить связи с Китаем и Россией, чтобы противостоять давлению со стороны Индии. Готовность оказать поддержку талибам, при одновременной борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.), будет положительно встречена в Исламабаде, который долгое время поддерживал боевиков, и в Иране, где базируются несколько группировок талибов. Китай также хотел бы заключения перемирия с талибами, так как он хочет мира в регионе, чтобы защищать свои огромные инвестиции в проект "Новый Шелковый путь". Если кто-то может устроить конференцию для содействия мирным переговорам, Россия в настоящее время находится в самом выгодном положении, чтобы сделать это", - говорится в статье. Источник: Financial Times