13 января 2017 г. Филип Стивенс | Financial Times Чего Владимир Путин на самом деле хочет от Дональда Трампа "Никто из смотревших путаную, вздорную пресс-конференцию Трампа в среду не может претендовать на понимание того, что она означает для предложенной им перезагрузки отношений с Россией, - отмечает Филип Стивенс в The Financial Times. - Он все еще настаивает на том, что хочет поладить с Путиным. Но затем добавляет, что они могут поссориться. Да, Кремль, вероятно, несет ответственность за взлом Национального комитета Демократической партии США, однако по-настоящему позорны утечки из американских спецслужб. Хорошие отношения с Москвой могут помочь бороться с ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). Но нет, он не будет отменять последние санкции, наложенные президентом Бараком Обамой на Россию". Автор статьи комментирует: "Цели Путина кристально ясны - настолько же ясны, насколько туманно то, чего хочет от Кремля Трамп. Для начала Путин хочет молчаливого согласия Запада на российский реваншизм на Украине и безжалостные бомбежки мирных жителей ради укрепления режима Башара Асада в Сирии. Далее, он заинтересован в отмене экономических санкций. Наконец, он хочет, чтобы США в итоге сняли с себя обязательства по обороне Европы, а Россия создала свои сферы влияния на территориях бывшего Советского Союза". "Эти амбиции звучат фантастично, но публичные заявления Трампа о пренебрежении к НАТО и его темпераментное отвращение к поддержке союзников открывают Путину лазейку. Трамп менее заинтересован в сохранении Pax Americana, чем в заключении "сделок" с другими сверхдержавами. Европейцы могут заплатить за свою безопасность, - указывает журналист. - Мир Путина - это мир Трампа, тот мир, в котором узкие национальные интересы замещают собой международные правила и нормы, а более слабые страны подчиняются воле могущественных. Европейцы раньше называли это балансом сил". "И кто знает, что Трамп сделает, когда окажется в Белом доме. Опасные времена, мягко говоря", - резюмирует Стивенс. Источник: Financial Times