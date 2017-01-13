Трамп "в ловушке подозрений" - кто от этого выиграет?

Бездоказательный, но опасный микс из сексуальной распущенности и поводов для шантажа российскими спецслужбами может отпугнуть от Трампа его опору - избирателей - и помешать его планам по сближению с Москвой, полагают СМИ. Кремль не чурается использования компромата, что делает скандал вокруг Трампа удачей для Москвы: лучше уж считаться злодеем, чем лузером, пишет Die Zeit.

Компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа могут быть дезинформацией или оглаской информации, "но то, что предположительно собрал экс-агент британских спецслужб о Трампе для своих заказчиков, потенциально может повергнуть США в государственный кризис или стать еще одним эпизодом в истории самоделегимитизации Соединенных Штатов", - пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

Почему надо всерьез относиться к этому досье с неподтвержденными данными? Потому что всерьез к нему относятся американские спецслужбы, отвечает журналист. "Конечно, есть вероятность, что они прибегают к необычным средствам для того, чтобы в последний момент не дать "разрушителю системы" Трампу приняться за дело", - допускает журналист.

"Как бы то ни было, но опасный микс из сексуальной распущенности и поводов для шантажа Трампа российскими спецслужбами может отпугнуть даже тех его избирателей, которые раньше прощали своему идолу любые прегрешения и хвастовство, - продолжает автор. - Эти избиратели - единственная основа власти Трампа". У него практически нет союзников ни в политическом истеблишменте, ни в госорганах, ни в бизнесе.

"Трамп уничтожил своих противников нечестными способами, и отныне против него будут применяться все возможные "орудия пыток", - пишет Корнелиус. - Из коллективной памяти еще не стерлась грубая попытка импичмента Билла Клинтон из-за скандала с Моникой Левински. Так что Трампу не стоит ждать пощады".

"Обвинения, обрушившиеся на Трампа, то ли истинные, то ли ложные, чувствительно осложнят реализацию его планов по примирению с Россией", - обращает внимание журналист Le Temps Этьенн Дюбуа.

"Ловушка захлопнулась. Была ли избранному американскому президенту оказана помощь со стороны Кремля в ходе его избирательной кампании, как следует из доклада ЦРУ, подтвержденного ФБР? Был ли он виновен в постыдных действиях во время поездок в Москву, которые сделают его уязвимым для шантажа, как это утверждают служебные записки британского консультанта Кристофера Стила? Как бы то ни было, в умы американцев постепенно внедряется подозрение", - пишет автор, и оно "вызовет разрушительные последствия".

Трамп повторял во время избирательной кампании, что хотел бы восстановить хорошие отношения между США и Россией, и "радикальная смена курса, несомненно, позволила бы ему вырвать уступки у Владимира Путина", говорится в статье.

"В последние годы на международной арене Кремль проявил себя слишком агрессивным, - рассуждает Дюбуа. - Но не обязательно продаваться Путину для того, чтобы считать, что США сами зашли слишком далеко, пробуя изменить статус-кво в регионе без обсуждения с Россией, и чтобы видеть, что сегодня США получили бы преимущество как в экономическом, так и в политическом плане, если бы возобновили хорошие отношения в Москвой".

"Неподтвержденные обвинения не должны помешать президенту реализовать программу, на основе которой он был избран, - полагает Дюбуа. - Даже если эта программа включает попытку примирения с Россией, которая сильно противоречит чьим-то интересам".

"Никто из смотревших путаную, вздорную пресс-конференцию Трампа в среду не может претендовать на понимание того, что она означает для предложенной им перезагрузки отношений с Россией, - отмечает Филип Стивенс в The Financial Times. - Он все еще настаивает на том, что хочет поладить с Путиным. Но затем добавляет, что они могут поссориться. Да, Кремль, вероятно, несет ответственность за взлом Национального комитета Демократической партии США, однако по-настоящему позорны утечки из американских спецслужб. Хорошие отношения с Москвой могут помочь бороться с ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). Но нет, он не будет отменять последние санкции Обамы".

Напротив, "цели Путина кристально ясны", считает автор. "Путин хочет молчаливого согласия Запада на российский реваншизм на Украине и безжалостные бомбежки мирных жителей ради укрепления режима Башара Асада в Сирии. Он заинтересован в отмене экономических санкций. Наконец, он хочет, чтобы США в итоге сняли с себя обязательства по обороне Европы, а Россия создала свои сферы влияния на территориях бывшего Советского Союза".

"Эти амбиции звучат фантастично, но публичные заявления Трампа (...) открывают Путину лазейку", - указывает журналист. "Мир Путина - это мир Трампа, тот мир, в котором узкие национальные интересы замещают собой международные правила и нормы, а более слабые страны подчиняются воле могущественных", - говорится в статье.

"И кто знает, что Трамп сделает, когда окажется в Белом доме. Опасные времена, мягко говоря", - резюмирует Стивенс.

Обозреватель испанской El Pais Джон Карлин излагает свидетельства неназванных отставных сотрудников британских спецслужб. Речь идет о бывшем сотруднике MI-6 Кристофере Стиле и составленном им досье о предполагаемых похождениях Дональда Трампа в компании россиян и россиянок.

По словам другого бывшего сотрудника MI-6, с которым журналисты издания побеседовали в четверг в Лондоне, "Крис" в 1990-е работал "в резидентуре в Москве", а после возвращения в Лондон его главной обязанностью стал анализ секретной информации о России, добываемой его преемниками. Сослуживцы уважали его скорее за таланты аналитика, чем "полевого агента.

Источник "не сомневается, что информация, добытая Стилом о предполагаемых сексуальных похождениях Трампа во время нескольких поездок в Москву и, что серьезнее, о его предполагаемых тайных связях с Кремлем, была получена из "качественных источников". Но это еще не значит, что она правдива даже частично. Российское государство во главе с Путиным лжет, потому что таков его характер; оно лжет даже "своим", заметил экс-шпион".

"Но вот что правда, - добавил экс-шпион, - содержание утверждений о Трампе гармонирует с образом действий российских спецслужб". "Роскошный отель, где жил Трамп, - это телестудия", - сказал экс-шпион лишь отчасти в шутку. "Нет сомнений, что Трамп, скорее всего, был одним из объектов слежки ФСБ, - сказал он. - И это может возыметь страшные последствия, поскольку через несколько дней Трамп будет держать палец над ядерной кнопкой".

Скандал вокруг якобы имевших место легкомысленных развлечений Дональда Трампа в России выставляет Кремль и российские спецслужбы не в лучшем свете. И тем не менее, для них это желанный подарок, констатирует обозреватель Die Zeit Максим Киреев.

За последние два года Москва многого добилась. Еще в марте 2014 года президент США Барак Обама назвал Россию региональной державой - президент России Владимир Путин после этого неоднократно повторял, что не придает значения этому высказыванию.

Информация о том, что у Москвы вроде бы имеется компромат на миллиардера и будущего президента США Трампа, заставляет в эти дни весь мир говорить о России. "А что еще лучше может подчеркнуть статус России как мировой державы?" - иронизирует автор.

"Конечно, это комплимент нашим службам и свидетельство того, что авторитет России в мире растет", - говорит Николай Ковалев, экс-глава ФСБ. 20 лет назад его в должности сменил Владимир Путин. Но, конечно, подчеркивает Ковалев, никаких материалов на Трампа нет. Это не методы России.

"На самом деле Ковалев немного лукавит. Именно история с компроматом помогла его преемнику в ФСБ устремиться вверх по карьерной лестнице. Весной 1999 года тогдашний генпрокурор Юрий Скуратов вел расследование коррупционных дел, следы которых тянулись вплоть до ближайшего окружения Ельцина. И тут неожиданно появляется видео: мужчина в обществе двух женщин - лиц не видно. Для главы ФСБ Путина все было ясно: мужчина - Скуратов, женщины - проститутки. Вскоре Скуратов лишается своей должности, Путин становится премьером, а затем и преемником Ельцина. За этим последовала череда скандалов: прокремлевские СМИ демонстрировали видеозаписи сексуального характера с оппозиционерами в главных ролях, на других записях журналисты употребляли кокаин; достоянием общественности становились и записи телефонных разговоров критиков Путина", - повествует Киреев.

Это еще не значит, что информация о наличии у Кремля компромата на Трампа соответствует действительности, однако "тот факт, что Кремль не чурается подобных методов, делает нынешний скандал вокруг Трампа удачей для Москвы", - считает журналист.

"Многие в Москве, похоже, не слишком опечалены ролью злодея, - пишет Киреев. - Для многих русских вовсе не проблема, что люди Путина делают нечто непозволительное, лишь бы это отвечало их собственным интересам".