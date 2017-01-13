Пророссийские чиновники притесняют крымских предпринимателей

Репортер Los Angeles Times Мансур Мировалев встретился в Ялте с крымской предпринимательницей Милой Селямиевой, вдовой Александра Стрекалина, который подверг себя самосожжению в ответ на снос принадлежащего ему ресторана по распоряжению промосковских чиновников Крыма.

"Они сказали ему: "Иди, дед, делай, что хочешь", - рассказывает Селямиева о чиновниках, которых он предупредил о своем намерении. - Они хотели только захватить пляж для своих темных дел".

"В сентябре Стрекалин облился ацетоном и щелкнул зажигалкой рядом с залитым солнцем Приморским пляжем. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Сотни людей пришли на его похороны, превратившиеся в импровизированный протест против того, что многие называют результатом украинской и российской коррупции", - говорится в статье.

"В рамках перехода Крыма на российское законодательство после его аннексии промосковские власти проверили права собственности на каждый участок земли, каждое здание и каждый бизнес, парализовав или разрушив сотни предприятий, по данным активистов и некоторых чиновников, - сообщает Мировалев. - В декабре 2014 года министерство юстиции Украины объявило, что собственность, принадлежащая как минимум 4 тыс. организаций Крыма, была захвачена промосковскими чиновниками и их посредниками, которые часто использовали вооруженных людей в масках и предъявляли фальшивые документы, санкционирующие захват имущества".

"В июне Сергей Аксенов, пророссийский главы крымского парламента, объявил о грядущем "полном сносе" 6 тыс. прибрежных ресторанов, магазинов и отелей, построенных без необходимых разрешений или блокирующих доступ к общественным пляжам. "Список зданий под снос" не обнародовали, и несколько заведений уничтожили ночью - в том числе ресторан Стрекалина, хотя его жена настаивает, что у них было нужное разрешение", - говорится в статье.

"Здесь многие работают под черными парусами, - призналась 53-летняя владелица кафе Валентина. - Если нас прижмут, вой будет громкий".

"Некоторые владельцы собственности, активисты и украинские СМИ утверждают, что глава региона Аксенов и его ближний круг используют приватизацию и притеснение [собственников-нелегалов] для экспроприации самых ценных активов Крыма, - указывает Мировалев. - Аксенов не ответил на просьбу дать комментарий".

Через месяц после смерти Стрекалина и поднявшегося в результате возмущения общественности Ялтинский горсовет отозвал ордер о сносе. Однако это решение никак не утешило вдову.

"Он умер ни за что, - сказала Селямиева. - Он умер из-за этих животных".