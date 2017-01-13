Женева - столица китайской "мягкой силы"

"Государственный визит в Швейцарию президента Си Цзиньпина - повод подать миру сигнал: Китай готов взять на себя больше политической ответственности в международных отношениях. Это произойдет через ООН и ее штаб-квартиру в Женеве", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"Приезд китайского президента в сопровождении нескольких сотен человек имеет особое символическое значение в полностью меняющемся мире и в то время, когда США испытывают искушение к протекционистскому отступлению. С трибуны зала Генассамблеи Си Цзиньпин призовет к укреплению мирового порядка в рамках многополярности", - говорится в статье

"Равносильно Нью-Йорку"

"Мы прекрасно знаем статус Женевы, - объяснял нескольким журналистам в начале недели Цзян Цзяньго, генеральный директор Государственного информационного бюро Госсовета КНР, находящийся в ранге министра. - Для нас это равносильно Нью-Йорку. Это центр мультилатерализма. Благодаря своему опыту Китай хочет продвинуть идею глобализации и поддержать существующий мировой порядок".

"Расколотый мир"

"Выступление китайского президента будет иметь огромное значение, - объясняет Майкл Меллер, генеральный директор отделения ООН в Женеве. - Во все более расколотом мире поддержка великой державы очень важна. Для китайцев это также возможность раскрыть для себя, как их жизнь непосредственно затрагивается тем, что происходит здесь".

"Подать сигнал"

"Хотя китайская экономика замедляет свое развитие и остается много внутренних трудностей, Пекин демонстрирует на международной арене новую уверенность в себе. Надо к этому привыкнуть. "Мы присутствуем при новом этапе в истории Китая, - считает Франсуа Лоншан, председатель Государственного совета правительства кантона Женева и министр по делам солидарности и занятости. - Они хотят взять на себя новую ответственность. Они хотят подать сигнал". Китайцы прекрасно видят образовавшуюся брешь, дополняет один ооновский источник: если отход США от международной системы утвердится, то Китай готов занять в ней лидирующее положение", - передает автор.

Экономическое управление

"В этом дипломатическом наступлении Всемирный экономический форум в Давосе не менее важен", - отмечает Коллер.

Си Цзиньпин хочет стать чемпионом по глобализации. "Экономическое управление остается главным, - объясняет Цзян Цзяньго. - Китай осуждает унилатерализм, монополизацию и эксклюзивизм".

"Китай является демократией"

"Во Дворце Наций китайский президент будет принят новым генсеком ООН португальцем Антониу Гутеррешем", - говорится в статье.

"Женева - это еще столица прав человека, - пишет Коллер. - Играть самую главную роль в мировом управлении означает наилучшим образом соблюдать права и свободы. Особенно в стране, которая остается одним из главных нарушителей прав человека. Цзян Цзяньго объясняет, что "Китай является демократией" и что свобода выражения существует. "Но выражаться надо со всей ответственностью".