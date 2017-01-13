Дональд Трамп в ловушке подозрений

"Обвинения против Дональда Трампа, обрушившиеся на него в последние недели, то ли истинные, то ли ложные, чувствительно осложнят реализацию его планов по примирению с Россией", - считает журналист швейцарской газеты Le Temps Этьенн Дюбуа.

"Ловушка захлопнулась. Была ли избранному американскому президенту оказана помощь со стороны Кремля в ходе его избирательной кампании, как следует из доклада ЦРУ, подтвержденного ФБР? Был ли он виновен в постыдных действиях, которые сделают его уязвимым для шантажа, во время той или иной его поездки в Москву, как это утверждают служебные записки британского консультанта Кристофера Стила? Начались споры между теми, кто изобличает несерьезность опубликованных улик, и теми, кто считает, что американские спецслужбы не наступали бы столь активно, если бы не знали гораздо больше того, о чем могут говорить. Но, как бы то ни было, в умы американцев постепенно внедряется подозрение и исчезнет оно не скоро", - говорится в статье.

"Сомнение вызовет разрушительные последствия, - считает автор. - Дональд Трамп повторял во время избирательной кампании, что хотел бы восстановить хорошие отношения между США и Россией. Радикальная смена курса, несомненно, позволила бы ему вырвать уступки у своего коллеги Владимира Путина, но, очевидно, вынудила бы уступать и его".

"Можно говорить, что за последние годы на международной арене Кремль проявил себя слишком агрессивным, - рассуждает Дюбуа. - Но не обязательно продаваться Владимиру Путину для того, чтобы считать, что Соединенные Штаты сами зашли слишком далеко, пробуя изменить статус-кво в регионе без обсуждения с Россией, и чтобы видеть, что сегодня США получили бы преимущество как в экономическом, так и в политическом плане, если бы возобновили хорошие отношения в Москвой".

"Самые яростные противники Дональда Трампа уверяют, что выступают против его предполагаемых связей с Кремлем с благородной целью защитить американскую демократию. Однако при этом неподтвержденные обвинения не должны помешать президенту реализовать программу, на основе которой он был избран, - полагает Дюбуа. - Даже если эта программа включает попытку примирения с Россией, которая сильно противоречит чьим-то интересам".