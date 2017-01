13 января 2017 г. Рик Лайман, Джоанна Берендт | The New York Times Пока Трамп тянется к Путину, американские войска прибывают в Польшу "Длинная колонна американской бронетанковой бригады незаметно прошла через немецкую границу с Польшей около 10 утра в четверг. Десяток жителей Ольшины, юго-западного приграничного города, пришли посмотреть на нее", - сообщают Рик Лайман и Джоанна Берендт в The New York Times. "Прибытие сюда американцев станет самым важным событием в нашей жизни", - сказал 62-летний житель Ольшины Мечислав Мроз. "Пора, - отметил 62-летний Ян Семен из города Заган, в котором состоялась официальная приветственная церемония по случаю прибытия американцев. - Возможно, это остановит того парня с востока, который десятки лет терроризирует нас". "Лидеры Польши и других стран, много лет жаждавшие постоянного присутствия войск НАТО на восточном фланге альянса - чтобы сдержать "того парня с востока", то есть российского президента Владимира Путина, - были вне себя от радости, когда на саммите альянса в Варшаве прошлым летом был утвержден план размещения ротационного контингента из нескольких тысяч солдат разных национальностей, - говорится в статье. - Однако сейчас, когда солдаты прибывают на место, ситуация радикально изменилась, и уже нет такой уверенности в том, что их присутствие обещает безопасность". "Избранный американский президент Дональд Дж. Трамп вступает в должность, таща за собой цепочку иногда противоречивых заявлений о НАТО и настаивая на необходимости новой эры более теплых отношений с самовластным лидером России, - поясняет автор. - Поэтому Варшава и другие восточноевропейские столицы сильно забеспокоились, действительно ли американские войска прибудут в обещанной численности и не подорвет ли все эти меры стремление Трампа к более дружелюбным отношениям с Москвой". "Каждый новый американский президент хочет заключить какую-нибудь крупную сделку с Россией, - сказал Марцин Заборовски, исполнительный вице-президент Центра европейского политического анализа (США) и глава его варшавской штаб-квартиры. - И наш регион всегда страдает вследствие этого. Подозреваю, что в этот раз страдание будет сильнее, чем раньше". "Действующие и отставные чиновники НАТО по-прежнему убеждены, что маневры будут продолжаться, и уверены, что новый президент скоро поймет, какую угрозу Путин представляет для Европы и Соединенных Штатов", - передают авторы. "Я совершенно уверен, что преданность Соединенных Штатов тверда, как скала, - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном интервью. - Дональд Трамп мне так сказал. Он был очень убедителен". Источник: The New York Times