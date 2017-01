13 января 2017 г. Роджин Джакетт | The New York Times В России предлагают постепенно запретить сигареты, но нынешних курильщиков это не коснется "Российские "дети нулевых" - возможно, последнее в стране поколение курильщиков табака. Если предложение Минздрава будет одобрено, власти России запретят продавать сигареты людям, которые родились в 2015 году и позднее", - сообщает журналистка The New York Times Роджин Джакетт. "По данным ВОЗ, каждый год табак становится причиной смерти примерно 6 млн человек на планете, в их числе - 300-400 тыс. россиян. Около 33% взрослых россиян употребляют табачные изделия", - говорится в статье. В последние годы президент Путин активизировал попытки обуздать курение. "В 2013 году он подписал закон о запрете курения в большинстве общественных мест, повысил акцизы на табачные изделия и запретил продавать их в уличных ларьках", - говорится в статье. По данным Минздрава РФ, если в 2004 году курили 25,4% подростков 13-15 лет, то в 2015-м - 9,3%. "Согласно недавним предложениям, для курящих сотрудников рабочий день будет продлен, чтобы компенсировать время перекуров; акцизы на табак и электронные сигареты будут повышены", - говорится в статье. Источник: The New York Times