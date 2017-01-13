Путин и Нетаньяху скрестили клинки

Несмотря на договоренности между Россией и Израилем, присутствие русских в Сирии все же отразилось на израильских ВВС. Как долго Израиль сможет беспрепятственно действовать в Сирии? - говорится в материале политического обозревателя Neue Zuercher Zeitung Ульриха Шмида.

Несколько дней назад сирийские государственные СМИ сообщили о том, что Израиль нанес удар по военной авиабазе под Дамаском. Был нанесен только материальный ущерб, убитых не было. Правительственные источники заявили, что удар имел целью "поддержку воюющих на сирийской территории террористических групп и поднятие их боевого духа". Израиль, со своей стороны, никаких комментариев не дал, передает автор.

"В принципе, эта новость может показать рядовой, ведь Израиль постоянно бомбит позиции, склады и конвои "Хизбаллы". Но этот удар не был рутиной, так как для него использовались ракеты класса "земля-земля", а не авиация, - отмечает журналист. - Почему Израиль, который раньше всегда использовал самолеты, выбрал более дорогой вариант?"

Военные эксперты предполагают, что "израильские военные прибегли в ракетам из-за русских, чье влияние в регионе постоянно растет". Еще в конце лета русские начали усиливать свою систему ПВО комплексами С-300 и С-400. Радиус действия этих ракет достигает 380 км и, помимо западной части Сирии, перекрывает весь Ливан и уходит далеко вглубь Израиля. "Если бы в воздух для бомбардировок объектов вблизи Дамаска были подняты израильские самолеты, русские могли бы предупредить союзников-сирийцев, которые всегда пытаются сбивать израильские самолеты. В результате Москва могла оказаться вовлеченной в эту историю, чреватую большими трениями с Израилем", - говорится в статье.

"По всей видимости, русские подыгрывают Израилю, - продолжает автор. - Москва повела себя тихо, и израильский удар по военной авиабазе остался без комментариев Кремля. То есть Россия терпит израильтян и фактически допускает бомбежки своего союзника "Хизбаллы".

Вообще, "сейчас никто, в том числе израильтяне, не знает долгосрочных планов русских, тем более, что слово Путина ничего не стоит", отмечает автор, напоминая, что российский президент еще в марте объявил об уходе России из Сирии. "Поэтому в Иерусалиме исходят из того, что у главы Кремля большие амбиции", - говорится в статье. Военные специалисты предполагают, что после взятия Алеппо войска Асада при помощи России хотят захватить еще и провинцию Идлиб. Для израильтян ясно, что русские используют Асада, чтобы распространить свое влияние на весь регион и в особенности на Ливан, пишет Шмид.