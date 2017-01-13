Из-за компромата Трамп может потерять все

Компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа могут быть чем угодно - дезинформацией или оглаской информации, считает корреспондент Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. "Но то, что предположительно собрал экс-агент британских спецслужб о Трампе для своих заказчиков, потенциально может повергнуть США в государственный кризис или стать еще одним эпизодом в истории самоделегимитизации Соединенных Штатов", - пишет автор.

Многие спросят, почему надо всерьез относиться к этому досье, несмотря на неподтвержденные данные? Ответ таков: потому, что всерьез к нему относятся американские спецслужбы. Главы четырех важнейших спецслужб, напоминает Корнелиус, встречались с избранным президентом для того, чтобы донести до него серьезность ситуации. "Конечно, есть вероятность, что они прибегают к необычным средствам для того, чтобы в последний момент не дать "разрушителю системы" Трампу приняться за дело", - допускает журналист.

"Как бы то ни было, но опасный микс из сексуальной распущенности и поводов для шантажа Трампа российскими спецслужбами может отпугнуть даже тех его избирателей, которые раньше прощали своему идолу любые прегрешения и хвастовство, - продолжает автор. - Эти избиратели - единственная основа власти Трампа, и, потеряв ее, он потеряет все, так как у него в принципе мало союзников". У него практически нет таковых ни в политическом истеблишменте (в том числе в его собственной партии), ни в американских госорганах, ни в бизнесе, ни, тем более, среди избирателей, большинство которых голосовало за Хиллари Клинтон. Трамп, еще "не вступив в должность, уже чувствует встречный ледяной ветер в Вашингтоне", пишет автор.

"После того как Трамп во время предвыборной кампании уничтожил своих противников нечестными способами, отныне против него будут применяться все возможные "орудия пыток", - пишет Корнелиус. - Из коллективной памяти американской политической элиты еще не стерлась грубая попытка импичмента Билла Клинтона из-за скандала с Моникой Левински. Так что Трампу не стоит ждать пощады".