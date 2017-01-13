Представители будущей администрации США противоречат Трампу

Россия, климат, НАТО, пытки: на слушаниях в Сенате кандидаты на министерские должности дистанцировались от заявлений будущего американского президента, констатирует в своей статье на сайте Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"В число трюков Дональда Трампа входит и этот: когда тема становится проблемой, он провоцирует дебаты по другому острому вопросу, чтобы отвлечь от первого", - замечает автор публикации.

В последние дни, продолжает журналист, проблемы Трампа множатся таким образом, что вряд ли кому-то еще понятно, что представляет угрозу, а что становится отвлекающим маневром. "Отвлекает ли внимание якобы имеющийся у русских компромат на Трампа от нерешенного конфликта интересов между Трампом-президентом и Трампом-бизнесменом? Или на деле все обстоит наоборот?"

За этими темами от внимания общественности ускользает событие, как правило, привлекающее к себе повышенный интерес, - слушания в Сенате, на которых выступают кандидаты на министерские должности, выдвинутые будущим президентом. "В этот раз кандидаты разошлись во мнениях с избранным президентом - особенно в вопросах, касающихся отношений с Россией, НАТО и таких техник пыток, как погружение в воду".

"В отличие от самого Трампа, который позитивно высказывается о Владимире Путине и считает ошибочным воспринимать Россию в качестве врага, будущий глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон назвал Путина международной угрозой. А будущий министр обороны Джеймс Мэттис считает, что цель Путина - "разрушить НАТО", - говорится в статье.

Если Трамп подверг американские спецслужбы критике за то, что они обвинили Россию в манипуляциях президентскими выборами в США, то будущий глава ЦРУ Майк Помпео решительно встал на защиту доклада, подготовленного спецслужбами.

"Трамп не считает глобальное потепление угрозой и сомневается в том, что его главной причиной стали действия человека. Он ставит под сомнение целесообразность Парижского соглашения по климату. Тиллерсон, напротив, заявляет о том, что США должны "сохранить свое место за столом переговоров" и "бороться с угрозами глобальных изменений климата", - передает издание.

Будущий президент США, продолжает перечислять противоречия Кристоф фон Маршалл, заявлял о том, что США должны защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят не менее 2% от ВВП на оборонные нужды. Будущий глава Пентагона Мэттис указывает на то, что "мы должны предпринимать интегрированные дипломатические, экономические и военные шаги для нашей защиты".

Выдвинутый Трампом на пост министра национальной безопасности Джон Келли заявил в Сенате, что строительство стены на границе с Мексикой, о которой неоднократно заявлял будущий президент, не решит проблемы незаконной миграции. В вопросе, касающемся возвращения такой методики пыток, применяемых против подозреваемых в терроризме, как погружение в воду, против высказались как Помпео, так и будущий министр юстиции Джефф Сешнс.

Сешнс высказался и против запрета на въезд в США для мусульман, замечает автор статьи. "Так кто в конечном итоге нарушит слово? Дональд Трамп или его министры?" - задается вопросом Кристоф фон Маршалл.