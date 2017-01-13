Пакт с белорусским диктатором

Евросоюз финансирует строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. Согласно документу Еврокомиссии, предназначенному для внутреннего пользования, в ближайшие годы на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро, сообщает корреспондент Tageszeitung Кристиан Якоб, ознакомившись с документом.

Так называемые "центры размещения мигрантов" (Migrants Accomodation Center), как говорится в описании проекта, будут открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно".

Центры, рассчитанные на 30-50 мест, будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС", то есть в них будут созданы изолированные секции для женщин, девушек и семейных, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь", говорится в статье.

Прежде всего, в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Как замечает автор статьи, в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

Предпосылкой для данного проекта стали завершающиеся переговоры ЕС и Белоруссии по поводу трех миграционных соглашений. Первое предусматривает упрощение условий въезда для граждан Белоруссии в страны Шенгена, во втором речь идет о так называемом "мобильном партнерстве" - упрощении выдачи рабочих и студенческих виз. Третье соглашение должно стать ответной услугой за первые два, пишет Якоб: по нему Белоруссия обязуется забирать беженцев, которые попадают в ЕС через ее территорию.

Между тем именно в этом пункте переговоры буксуют, говорится в статье. Во вторник белорусский МИД озвучил официальную позицию. Как заявил сотрудник ведомства Игорь Фисенко, "в настоящее время Беларусь не в состоянии выполнить соглашение о возврате беженцев в том виде, как его представляет ЕС". Также Фисенко раскритиковал то, что ЕС предоставит визовые послабления только после того, как Минск подпишет последнее соглашение.