Репутацию российских банков не может спасти даже Путин

Сокращающиеся доходы и кризис в финансовом секторе измучили россиян - доверие к банкам упало до минимума. Не помогает и тот факт, что Банк России возглавляет новоявленная "суперзвезда", замечает обозреватель Die Welt Эдуард Штайнер.

"Индекс ММВБ стартовал в 2017 году с рекордных показателей в 2260 пунктов. А по данным информагентства Bloomberg, Россия становится одной из семи стран с трансформационной экономикой, приобретающих в этом году привлекательность для инвесторов", - сообщает автор публикации.

Кроме того, добавляет Штайнер, по мнению британского финансового издания The Banker, глава Банка России Эльвира Набиуллина стала самым успешным главой ЦБ в Европе. "Набиуллина, которой на фоне падающих цен на нефть и курса рубля в конце 2014 года удалось спасти остро необходимые валютные резервы посредством плавающего курса рубля, в 2016-м смогла довести инфляцию с 12,9% до минимального за всю постсоветскую историю уровня ниже 6%". Глава российского ЦБ отозвала лицензии у 300 банков, с 2013 года сократив количество финансовых институтов в России до 600 и очистив дико растущий сектор от сомнительных игроков.

Свое восхищение эффективным кризисным менеджментом российского правительства и Центробанка выразила и глава МВФ Кристин Лагард, передает издание.

"И тем не менее, доверие население банкам по-прежнему оставляет желать лучшего, несмотря на все новости о рекордных показателях. Как показало международное исследование, проведенное консалтинговой компанией Ernst & Young, менее трети россиян полностью доверились бы какому-то банку, в то время как в еще 31 стране, где проводилось аналогичное исследование, банкам в среднем доверяют более 40% населения". Как поясняет автор, лишь 38% россиян верят в то, что банки способны сохранить стоимость их накоплений, и только пятая часть верит в объективность предоставленных банком консультаций.

Как заявил "Известиям" Дмитрий Лепетников из банка ВТБ24, людям трудно доверять тому, в чем они не разбираются. Кроме того, отметил менеджер, многие еще помнят шок, пережитый после обрушения курса рубля в 1998 году.

"Неразбериха и нестабильность - падение цены на нефть и антироссийские санкции, за которыми последовало стремительное падение рублевого курса, - за последние пару лет снова вошли в обыденную жизнь россиян. И когда на фоне сократившейся примерно на 4% экономики снизились и реальные доходы граждан - впервые за 16 лет, прошедших с момента вступления Путина в должность, - многим пришлось переключиться на режим выживания", - говорится в статье.

В 2016 году финансовые институты в России смогли немного перевести дух. В среднем российские банки, по данным ЦБ, за первые 11 месяцев прошлого года заработали 788 млрд рублей (12,3 млрд евро). Две трети при этом приходится на Сбербанк, задающий тон выдачей трети всех кредитов и оформлением около половины всех вкладов в стране.

В секторе отдают себе отчет в том, что рост экономики в 2017 году составит не более 1%. Однако для банковской отрасли Сбербанк ожидает прирост кредитного портфеля, который может составить до 7%. А число операций по вкладам, по данным банка, может вырасти от 7 до 9%, сообщает автор.