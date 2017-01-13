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Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
13 января 2017 г.
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13 января 2017 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Мэттис о Москве

"Возможно, вы слышали, что Америку вот-вот поглотит непроглядная ночь фашистского конформизма в обличье администрации Трампа", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. Но, подчеркивает газета, на заседаниях в Сенате США люди, чьи кандидатуры выдвинул Трамп, часто высказывали несогласие с его позицией.

"Трамп из кожи вон лез, хваля Владимира Путина и уверяя, что США и Россия могут обновить и улучшить свои отношения", - напоминает издание.

Генерал в отставке Джеймс Мэттис, которого Трамп выбрал в министры обороны, высказался более скептически. "Я всецело за взаимодействие, но мы также должны признавать факты, признавать, что именно затевает Россия, - сказал он, выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил. - Все меньше становится сфер, где мы можем взаимодействовать сообща, все больше сфер, где нам придется противостоять России".

"Он добавил (и правильно, на наш взгляд), что Путин "пытается расколоть Североатлантический альянс", а Россия - одна из главных угроз для США", - пишет издание.

Газета делает вывод, что Трамп формирует правительство из серьезных людей с вдумчивой позицией и не против советников, которые готовы с ним не соглашаться.

Источник: The Wall Street Journal


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