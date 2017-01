13 января 2017 г. Натан Ходж, Ольга Разумовская | The Wall Street Journal Россияне, упомянутые в досье Трампа, опровергают обвинения "Россияне, упомянутые в неподтвержденном досье на избранного президента Дональда Трампа, отреагировали с недоверием на обвинения в том, что они связаны с руководимыми Кремлем действиями по вмешательству в американские выборы", - сообщает The Wall Street Journal. Алексей Губарев, глава веб-хостинговой компании XBT Holding, был назван в досье "экспертом по хакерству", вовлеченным в попытки "передавать вирусы, ставить жучки, похищать данные и осуществлять "операции по изменению данных", которые были направлены против руководства Демократической партии. Как утверждается в досье, эти попытки получили санкцию Кремля на высшем уровне, и в них приняли участие российские разведслужбы, в том числе ФСБ. "Совершенно точно, что это фальшивка, - заявил Губарев. - У нас законный бизнес, и мы, очевидно, не нанимали никаких хакеров". Константин Косачев, член верхней палаты российского парламента, в среду опроверг обвинения в досье относительно того, что в прошлом году он облегчил контакт в Чехии между Кремлем и адвокатом Трампа Майклом Коэном, говорится в статье. "Российские чиновники охарактеризовали досье как составную часть пропагандистской кампании, целью которой было подорвать надежды Москвы улучшить отношения с новой администрацией", - пишет издание. "Эта тема уже превратилась в настоящую истерику, а, как мы знаем, во время истерики искать какие-то рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться, когда истерика завершится", - прокомментировал обвинения официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Источник: The Wall Street Journal