Лучше быть злодеем, чем лузером

Скандал вокруг якобы имевших место легкомысленных развлечений Дональда Трампа в России выставляет Кремль и российские спецслужбы не в лучшем свете. И тем не менее, для них это желанный подарок, констатирует обозреватель Die Zeit Максим Киреев.

"За последние два года Москва многого добилась. Еще в марте 2014 года президент США Барак Обама назвал Россию региональной державой - президент России Владимир Путин после этого неоднократно повторял, что не придает значения этому высказыванию. Однако журналисты местных СМИ каждый раз показательно ссылались на формулировку американского президента, когда речь заходила о России, предположительно снова стоявшей за тем или иным событием. Россия и "Брекзит"? Но, позвольте, мы всего лишь региональная держава! Россия и хакерские атаки против Хиллари Клинтон? Региональная держава, куда там!" - пишет Киреев.

Информация о том, что у Москвы вроде бы имеется компромат на миллиардера и будущего президента США Трампа, заставляет в эти дни весь мир говорить о России. "А что еще лучше может подчеркнуть статус России как мировой державы?" - иронизирует автор.

"Конечно, это комплимент нашим службам и свидетельство того, что авторитет России в мире растет", - говорит Николай Ковалев, экс-глава ФСБ. 20 лет назад его в должности сменил Владимир Путин. Но, конечно, подчеркивает Ковалев, никаких материалов на Трампа нет. Это не методы России.

"На самом деле Ковалев немного лукавит. Именно история с компроматом помогла его преемнику в ФСБ устремиться вверх по карьерной лестнице. Весной 1999 года тогдашний генпрокурор Юрий Скуратов вел расследование коррупционных дел, следы которых тянулись вплоть до ближайшего окружения президента Бориса Ельцина. И тут неожиданно появляется видео: мужчина в обществе двух женщин - лиц не видно. Для главы ФСБ Путина тогда было ясно: мужчина - Скуратов, женщины - проститутки. Вскоре Скуратов лишается своей должности, Путин становится премьером, а затем и преемником Ельцина. За этим последовала череда скандалов: прокремлевские СМИ демонстрировали видеозаписи сексуального характера с оппозиционерами в главных ролях, на других записях журналисты употребляли кокаин; достоянием общественности становились и записи телефонных разговоров критиков Путина", - повествует Киреев.

Это еще не значит, что информация о наличии у Кремля компромата на Трампа соответствует действительности, однако "тот факт, что Кремль не чурается подобных методов, делает нынешний скандал вокруг Трампа удачей для Москвы", - считает журналист.

Для Москвы речь не идет о подтверждении или опровержении подобной информации - "гораздо важнее, что Россия, а точнее ее армия и спецслужбы, выступают в роли нарушителя спокойствия такого серьезного размаха", говорится в статье.

"Многие в Москве, похоже, не слишком опечалены ролью злодея. Злодей, по их логике, не может быть лузером", - поясняет автор публикации. Этот механизм был продемонстрирован в ходе вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию в США, факт которого недавно подтвердил и сам Трамп. "Для многих русских вовсе не проблема, что люди Путина делают нечто непозволительное, лишь бы это отвечало их собственным интересам, - пишет Киреев. - Вопрос не в том, что Россия нарушает законы, а в том, что она при помощи этих манипуляций, кажется, может оказывать такое влияние, что уже не первый день это остается самой животрепещущей международной темой".