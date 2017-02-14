Самый опасный стоматолог в мире выиграл фейковые выборы

В воскресенье 97,7% туркменских избирателей еще раз утвердили 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова в должности президента Туркменистана. Таким образом, авторитарный правитель, руководящий бывшей советской республикой с 2007 года, останется в президентском дворце еще на семь лет, пишет немецкий Bild.

В стране, как отмечает издание, имеется серьезный контроль за СМИ, доступ в интернет строго ограничен, а спутниковое телевидение запрещено вообще. Организация "Репортеры без границ", оценивающая уровень свободы прессы, ставит Туркменистан на третье место в мире с конца - хуже только в Северной Корее и Эритрее. Согласно Индексу человеческого развития ООН за 2015 год, ни в одной другой стране мира, несмотря на столь большой национальный ВВП, нет столь малого среднедушевого дохода населения. Также, по данным ОБСЕ, в стране никогда не проводились честные и независимые выборы.

В прошлом году, как говорится далее, Бердымухамедов отменил максимальный возраст президента в 70 лет и увеличил президентский срок с пяти до семи лет. Критики обвиняют главу государства в нарушениях прав человека и преследовании оппозиции. В то же время, по информации энергетического концерна BP, Туркменистан обладает 9,3% глобальных запасов природного газа.

Бердымухамедов - по профессии стоматолог. В прошлом он занимал должности министра здравоохранения и личного врача своего предшественника Сапармурата Ниязова. Президент очень любит шоу со своим участием. К примеру, на телевидении он выступает как диджей, а также участвует в скачках (и все их выигрывает). Кроме того, деспот якобы написал около 30 книг, сообщает корреспондент. Любимый цвет Бердымухамедова - белый, и поэтому с 2015 года в его стране запрещены автомобили всех цветов, кроме белого.

После того как в 2013 году Бердымухамедов упал с лошади во время скачек и некоторое время пролежал без сознания, спецслужбы изымали все видеозаписи случившегося, повествует издание. Даже авиапассажиры, вылетавшие из Туркменистана, досматривались на предмет наличия у них видеозаписи происшествия.