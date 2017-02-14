Кремль начинает беспокоиться из-за Трампа

"В 2016 году высокопоставленный российский чиновник объяснил группе приехавших с визитом иностранцев, почему правительство решило не отмечать грядущую 100-летнюю годовщину революции большевиков. Да, это был поворотный момент в российской истории, заявил он, и, да, президент Владимир Путин считает сегодняшнюю Россию преемницей и царей, и большевиков. Но празднование революции пошлет обществу неверный сигнал", - пишут председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев и профессор Нью-Йоркского университета Стивен Холмс в статье для Foreign Policy .

"Но последнее, чего ожидало российское правительство, это оказаться в 2017 году лицом к лицу не с революцией прошлого, а с революцией настоящего - радикальной сменой режима в США в результате победы на выборах Дональда Трампа", - утверждают авторы.

"На самом деле, когда речь идет о происходящей сейчас революции Трампа, российские политики во многом оказываются в положении немецкого генштаба сто лет назад. В 1917 году немецкое правительство пришло к выводу, что самая твердая надежда на победу Германии в Первой мировой войне основывается на сценарии революции в России. Из этих соображений оно разрешило некоторым лидерам партии большевиков, в том числе Ленину, пересечь территорию Германии и вернуться в Россию. Надежды возлагались на то, что революция в России выведет страну из войны - и этот план сработал. Однако к началу 1918 года немецкое правительство начало опасаться, что вирус революции, распространению которого в России оно исподтишка способствовало, может с катастрофическими последствиями аукнуться в самой Германии", - говорится в статье.

По словам авторов, их беседы с российскими политиками и экспертами свидетельствуют о том, что ныне они начали испытывать похожие сомнения и опасения.

"Сейчас, когда Трамп находится у власти, политические элиты в Москве перестали радоваться. Они осознали, что положение России внезапно стало мучительно непростым", - отмечают Крастев и Холмс.

Это правда, что приход к власти Трампа открывает возможности для "нормализации" отношений России с Западом, начиная с ослабления или даже отмены санкций, рассуждают они.

Однако при Трампе в Белом доме Путин утратил свою монополию на геополитическую непредсказуемость. "Способность Кремля шокировать мир, проявляя инициативу и разрушая привычные международные правила и обычаи, позволяла России играть завышенную роль на международной арене и затевать дела, которые ей были не по зубам. Теперь Путин вынужден делить способность держать мир в замешательстве с новым американским президентом, гораздо более сильным, чем он сам", - говорится в статье.

По мнению авторов, сейчас Кремль больше всего боится, что Трамп может быть свергнут или даже убит. Его отставка, по словам кремлевских инсайдеров, непременно развяжет яростную двухпартийную антироссийскую кампанию в Вашингтоне. "Конечно, российское правительство опасается не только падения Трампа, но и возможности того, что он может оппортунистически переключиться на жесткую антимосковскую линию, дабы заключить мир с агрессивно настроенными лидерами республиканцев в Конгрессе", - пишут политологи.

"Кроме того, президентство Трампа осложнило отношения Москвы с Китаем и Ираном", - отмечают Крастев и Холмс. Россия хочет нормализации отношений с Западом, но не за счет новоприобретенных связей.

"Некоторые националистические круги в России все больше симпатизируют бунтарским методам Трампа, и это опасно с точки зрения Кремля", - говорится в статье.

Что весьма интересно, простые россияне с готовностью сравнивают Трампа с Борисом Ельциным в первые годы у власти - импульсивным, харизматичным, доверяющим только своей семье и готовым обстрелять парламент, если это поможет укреплению его власти. Проблема для Кремля состоит в том, что Ельцин был революционным лидером, а Путин решил сделать 2017 годом осуждения, а не празднования революций, заключают авторы.