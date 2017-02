14 февраля 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Вспышка насилия в уставшей от войны Украине на фоне колебаний США и внезапной атаки России С тех пор как в 2014 году началась война на Восточной Украине, более 300 снарядов попали на территорию Авдеевского коксохимического завода, крупнейшего в Европе; фабрика находится на подконтрольной Украине территории, на расстоянии всего нескольких миль от линии фронта с поддерживаемыми Россией сепаратистами, пишет Шон Уокер в британской газете The Guardian. "Тяжелая артиллерия смилостивилась и умолкла на несколько месяцев, но прошедшие две недели бушует новый шквал насилия, который в Киеве связывают с тем, что Россия, видимо, вновь осмелела после избрания Дональда Трампа в США", - говорится в статье. По словам журналиста, по некоторым подсчетам, более тридцати человек погибли в ходе последней вспышки насилия, включая гражданское население с обеих сторон. "Коксохимический завод не был напрямую поврежден снарядами, но 36-летняя Елена Волкова, которая проработала на фабрике 10 лет, погибла, когда ее квартира попала под обстрел, - пишет Уокер. - Это уже десятый случай смерти сотрудников завода с начала войны". "За последние недели разведка зафиксировала переброску из России через границу по меньшей мере 170 транспортных средств с боеприпасами и 60 с топливом. Это было однозначно подготовлено", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью изданию в Киеве на прошлой неделе. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев отметил в разговоре с журналистом, что волна насилия на Восточной Украине является "проверкой с российской стороны реакции новой американской администрации и единства стран ЕС". Как отмечает Уокер, на месте "вещи выглядят сложнее". Так, "украинский солдат, базирующийся в "промышленной зоне" - полоске фронта, где линии противников отделяет лишь полмили - заявил, что украинцы спровоцировали сепаратистов на агрессивный ответ, захватив небольшой участок дороги". На фоне неоднократных заявлений Трампа о стремлении улучшить американо-российские отношения на Украине переживают, что США могут ею пожертвовать ради большой сделки с Путиным, говорится в статье. "Дипломаты и аналитики в Киеве полагают, что нынешней целью России является не захват новых территорий у Украины, а возвращение уже захваченных территорий под украинский контроль на условиях, выгодных для Москвы, которые бы обеспечили ей присутствие в стране на длительный период", - пишет автор. "Мы должны выдворить Россию из Донбасса: как напрямую - в плане российских войск, так и в смысле российских наемников, оружия и всяческих уловок и непрямого влияния", - сказал журналисту глава МИД Украины Климкин. Как сообщает издание, на этой неделе он направится в США, чтобы добиться встречи Порошенко с Трампом в конце месяца. "К заботам Порошенко добавляется и то, что бывший премьер-министр, а ныне лидер оппозиции Юлия Тимошенко смогла встретиться с Трампом после американского национального молитвенного завтрака в начале месяца", - говорится в статье. Как пишет автор, в прошлом Тимошенко не стеснялась заключать сделки с Москвой. "Она неистово хочет стать президентом, и, по мнению чиновников в Киеве, ее вмешательство может еще больше усложнить и без того непростую задачу по привлечению поддержки администрации Трампа", - поясняет автор. "В Авдеевке геополитические заботы кажутся очень далекими, но возвращению войны, которая перевернула жизни людей за прошедшие три года, никто не рад", - пишет Уокер. Так, Муса Магомедов, директор Авдеевского коксохимического завода, сказал автору, что настало время найти политическое решение конфликта. "Люди здесь хотят работать, они хотят нормально жить, они устали от этих непрерывных переживаний и несчастий", - подытожил Магомедов. Источник: The Guardian