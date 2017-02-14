Не позволим России дестабилизировать президентские выборы во Франции!

После того, как Россия попыталась манипулировать выборами в США, она ввязывается во французскую президентскую кампанию, намечая в качестве особой мишени Эммануэля Макрона, уверяет Ришар Ферран, генеральный секретарь движения "Вперед!". Статью Феррана публикует Le Monde.

"Новое и тревожное явление начинает происходить в центре французской президентской кампании. Речь идет о вмешательстве иностранного государства, решившего дестабилизировать одного из кандидатов, способных одержать победу на этих выборах, - Эммануэля Макрона. Это тяжкое обвинение могло бы дать повод для улыбки, если бы подкрепляющие его доказательства не были столь явными и публичными", - пишет автор.

"Интернет-сайт движения "Вперед!" и его инфраструктуры становятся объектом нескольких тысяч ежемесячных кибератак в самых различных формах, - уверяет Ферран. - Эти кибератаки исходят главным образом от Украины, примерно половина из них. Что определенно указывает на природу этих кибератак, а именно то, что они организованы и скоординированы структурированной группой, а не хакерами-одиночками".

"Одновременно Джулиан Ассанж сообщает, что он располагает "интересной информацией" по Эммануэлю Макрону, почерпнутой из личной переписки Хиллари Клинтон. Пусть мы нисколько не страшимся подобных "сведений", однако сам факт зарождения подозрения и угрозы представляет собой элемент демократической дестабилизации. Близость Ассанжа к российскому режиму не является секретом ни для кого, и эти заявления были сделаны в российской газете "Известия", - продолжает Ферран.

"Вот уже несколько недель Russia Today и Sputnik News пристрастились к распространению самых клеветнических слухов об Эммануэле Макроне. Один раз они передали, что его финансирует "богатое гейское лобби", другой раз - что он "американский агент на службе банковского лобби", - говорится в статье.

"Таким образом, эти два сайта не столько информационные СМИ, сколько органы классической пропаганды", - заявляет автор статьи.

"Их тактический выбор во французской президентской кампании показателен: Ле Пен и Фийон таинственным образом от этого избавлены, словно их общеизвестная близость с российской властью дает им иммунитет против клеветы, мишенью которой становится Макрон. Он - единственный среди кандидатов на президентских выборах, кто выступает за сильную Европу, способную отстаивать влияние наших ценностей и приоритетов на международной арене", - убежден Ферран.

"Кибератаки, угрозы, высказанные хакером, находящимся под защитой иностранной державы, подрывная и клеветническая деятельность, предпринятая на информационных сайтах, финансируемых той же иностранной державой, скоординированная трансляция этой ложной информации в социальных сетях: мы присутствуем при срежиссированной попытке дестабилизации кандидата на президентских выборах со стороны иностранной державы", - заявляет генсек движения "Вперед!".

"Соответственно сегодня мы призываем президента Французской Республики и правительство к тому, чтобы были обеспечены все условия безопасности в противостоянии кибератакам и вмешательствам, мишенью которых становится эта президентская кампания, с целью гарантировать нормальный демократический ход выборов", - говорится в статье.

"Также мы просим французских журналистов проявлять крайнюю бдительность, когда речь заходит о том, чтобы оказывать доверие этим сайтам, ретранслируя, порой лишь ради удовольствия создания шумихи, неимоверный вздор, который там присутствует", - пишет Ферран.

"Мы также призываем руководителей крупных социальных сетей к тому, чтобы они ясно идентифицировали эти сайты как пропагандистские: участники этой демократической дестабилизации уже нанесли удар по США, они уже распознаны, и роль социальных сетей в усилении их махинаций должна быть регламентирована", - говорится в статье.

"Наконец, мы обращается к французским гражданам", - пишет автор.

"Отклик на эту информацию и ее использование зависят от гражданской совести каждого из нас и от нашего личного мнения. Пропаганда - это гибельное оружие, которому новые средства коммуникации придали беспрецедентный размах. Это вызов, брошенный нашему гражданскому единству и нашей приверженности демократии", - указывает депутат от Соцпартии департамента Финистер Ришар Ферран.