14 февраля 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Борьба за контроль над кафедральным собором показывает бунтарскую сторону Санкт-Петербурга "Промозглым и туманным зимним днем более 2 тыс. человек вышли на марш протеста против передачи Русской православной церкви контроля над Исаакиевским собором - главным кафедральным храмом этого великолепного имперского города, - сообщает из Санкт-Петербурга Иван Нечепуренко, корреспондент газеты The New York Times. - Сегодня Исаакий - один из крупнейших в мире храмов, золотой купол которого возвышается над городом, основанным Петром Великим в качестве соперника Парижу и Риму, - находится в ведении музея, созданного советским правительством в 1928 году. До революции, переместившей столицу в Москву - которую многие считали некультурным городом хитрых купцов, - собором управляло царское министерство". "Скользя по типичной петербургской слякоти в этот январский день, протестующие (в большинстве своем - местная интеллигенция) продемонстрировали решимость добиться того, чтобы их требования были услышаны, - говорится в статье. - Надев голубые ленточки - символ движения за сохранение восхитительного архитектурного облика Санкт-Петербурга, в котором все еще доминируют изящные шпили, в противоположность броским небоскребам Москвы, - они кричали: "Мы защитили этот город от фашистов, защитим и от этого!" "Протест был организован несколькими местными правозащитниками, которых разгневало то, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил судьбу одного из символов города без всяких обсуждений, просто сказав по поводу его передачи церкви, что "вопрос решен", - передает автор. "Во многих российских городах люди приветствуют нарастающее влияние церкви, но не в Санкт-Петербурге - городе, известном своим бунтарским духом. Местный парламент - один из немногих, где у антикремлевских сил есть весомый голос. И, в отличие от Москвы, известной как город "сорока сороков" (то есть 1600) храмов, Санкт-Петербург всегда был символом сильного и просвещенного государства, которому церковь подчиняется". "Санкт-Петербург - город, в котором люди выходят на улицы только из-за памятников, - сказал Михаил Пиотровский, глава Государственного Эрмитажа. - Люди борются за достоинство своего города". "Пиотровский послал письмо Патриарху Кириллу, главе Русской православной церкви, с просьбой отложить запрос на передачу контроля над собором. Он предупредил, что, если Исаакий превратится в обычный приходской храм, это сделает Санкт-Петербург более провинциальным. Для любого гордящегося своим космополитизмом петербуржца эта угроза экзистенциальна", - говорится в статье. Источник: The New York Times