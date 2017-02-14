Американские спецслужбы объявили войну Трампу

В американской истории еще не было примера, чтобы какой-либо президент так сильно сомневался в собственных спецслужбах, как это все чаще, да еще и публично демонстрирует Дональд Трамп, пишет обозреватель Stern Нильс Крузе. Даже несмотря на то, что через два дня после инаугурации новый глава государства подал в знак примирения руку сотрудникам американских спецслужб, их отношения, кажется, безнадежно испорчены. Так, бывший сотрудник АНБ США Джон Шиндлер написал в британской Observer со ссылкой на своих высокопоставленных коллег, что "отныне спецслужбы намеренно скрывают информацию от американского правительства, поскольку не доверяют команде из Белого дома".

"Даже спустя три недели после инаугурации Белый дом практически ежедневно проявляет бестактность, что указывает на серьезные проблемы в команде, - утверждает Шиндлер. - Президент противоречит нашим сотрудникам, оскорбляет и недооценивает нашу работу. А его советник по национальной безопасности, кажется, вообще не способен сконцентрироваться на основных аспектах безопасности". Особую озабоченность в разведывательных кругах вызывает "странное отношение членов американского правительства к России".

В центре внимания находится советник по национальной безопасности Майкл Флинн, говорится в статье. Как стало недавно известно, он находился в тесном контакте с российскими дипломатами в то время, когда Трамп уже был избран новым президентом США, но еще не был приведен к присяге, а действующий президент США Обама вводил новые санкции в отношении России. "В частности, в декабре Флинн обсуждал во время телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком вопросы санкций, что он позднее опроверг", - говорится в статье.

Но и это не все: после первых отговорок Флинну, как сообщила The New York Times, все же пришлось признать, что он, возможно, говорил с российским дипломатом о санкциях и даже сигнализировал Москве о "возможной отмене санкций, когда Трамп приступит к исполнению обязанностей". Это может повлечь за собой уголовное наказание, так как "бывший генерал, будучи частным лицом, к тому времени не был уполномочен обсуждать подобные вопросы". Также Шиндлер написал, что "Флинн должен был знать, что подобные телефонные разговоры, как правило, прослушиваются, поэтому отрицать что-либо было бессмысленно". "Возникает вопрос: либо Флинн чересчур глуп, либо он чересчур заносчив", - подчеркивает Шиндлер.

Более того, уже во время передачи полномочий в ноябре-декабре прошлого года Дональд Трамп отказался от ежедневного брифинга с сотрудниками спецслужб, с которого американские президенты не первый год начинают свой рабочий день. Трамп захотел получать данные от спецслужб лишь раз в неделю, а также, по всей видимости, дал указание своему советнику по безопасности подавать секретную информацию всего на одном листе бумаги и укладываться в девять пунктов максимум. Спецслужбы расценили подобную просьбу президента как недооценку их работы, указал Шиндлер.