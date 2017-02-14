]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
14 февраля 2017 г.
 PDA WAP
14 февраля 2017 г.

Штефан Корнелиус | Süddeutsche Zeitung

Саморазрушение

Президентству Трампа угрожают распри, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

По мнению журналиста, в увольнении советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна нет ничего удивительного, так как "еще до официального вступления в должность Флинн вел переговоры с Москвой о судьбе антироссийских санкций - прямое нарушение существующих правил". "Вдобавок целый ряд некомпетентных действий свидетельствовал, что этот человек не справлялся со своими обязанностями, - продолжает журналист. - Правда, похоже, что не справляется, прежде всего, сам Трамп, который вынужден наблюдать за тем, как его ближайшие советники из Белого дома размахивают грязным бельем на различных ток-шоу. Борьба за власть и идеологию давно не была столь откровенной".

Каким бы развлечением ни были эти баталии для противников Трампа, на деле они являются весьма опасными: "супердержавой нельзя управлять как супермаркетом", пишет обозреватель. Несмотря на все свои промахи, Флинн был одним из немногих, кто выполнял роль буфера между Трампом и его "всадниками Армагеддона" - такими, как Стив Бэннон. "Как бы Трамп ни пытался продемонстрировать, что он стоит над схваткой, именно люди из его окружения разрушают его президентство", - уверен Корнелиус.

Источник: Süddeutsche Zeitung


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               