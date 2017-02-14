Саморазрушение

Президентству Трампа угрожают распри, пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

По мнению журналиста, в увольнении советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна нет ничего удивительного, так как "еще до официального вступления в должность Флинн вел переговоры с Москвой о судьбе антироссийских санкций - прямое нарушение существующих правил". "Вдобавок целый ряд некомпетентных действий свидетельствовал, что этот человек не справлялся со своими обязанностями, - продолжает журналист. - Правда, похоже, что не справляется, прежде всего, сам Трамп, который вынужден наблюдать за тем, как его ближайшие советники из Белого дома размахивают грязным бельем на различных ток-шоу. Борьба за власть и идеологию давно не была столь откровенной".

Каким бы развлечением ни были эти баталии для противников Трампа, на деле они являются весьма опасными: "супердержавой нельзя управлять как супермаркетом", пишет обозреватель. Несмотря на все свои промахи, Флинн был одним из немногих, кто выполнял роль буфера между Трампом и его "всадниками Армагеддона" - такими, как Стив Бэннон. "Как бы Трамп ни пытался продемонстрировать, что он стоит над схваткой, именно люди из его окружения разрушают его президентство", - уверен Корнелиус.