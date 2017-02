15 февраля 2017 г. Уилл Кэтчкарт | The Daily Beast Священники, Путин и чемодан с цианидом "Эта маленькая причерноморская страна в понедельник была шокирована новостью о том, что крупный иерарх, входящий во властные круги Грузинской православной церкви, был арестован за покушение на убийство другого, еще более высокопоставленного священнослужителя. В некоторых СМИ утверждалось, что предполагаемой жертвой был не кто иной, как Илия II, 84-летний грузинский патриарх", - пишет The Daily Beast. Все, что нам известно, - это то, что протоиерей Георгий Мамаладзе, влиятельный клирик, был задержан прокуратурой 10 февраля в международном аэропорту Тбилиси за то, что он якобы вез в своем чемодане цианид. Мамаладзе направлялся в Германию, где в настоящее время госпитализирован патриарх. Мамаладзе возглавляет имущественный департамент Грузинской православной церкви, поясняет издание. Поздно вечером в понедельник грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал письмо, якобы написанное Мамаладзе патриарху, в котором он обвинил Грузинскую церковь в огромных взятках, коррупции и незаконном производстве алкоголя среди прочих противоправных действий, говорится в статье. Остается неясным - если не сбивающим с толку - как и почему протоиерей превратился из верного слуги патриарха, о чем свидетельствует письмо, в потенциального убийцу, пишет издание. Илия II чрезвычайно популярен среди грузинского населения. Однако в последние годы в Церкви обострилась борьба за то, кто станет преемником престарелого патриарха. В то же время продолжают появляться внутренние данные, указывающие на конфликт между пророссийскими и прозападными группировками в Церкви на самом высоком уровне, говорится в статье. "В то время как Грузинская православная церковь является основой культурной и национальной идентичности Грузии, она также обеспечивает самую прямую связь между Грузией и Россией", - отмечает издание. За пять лет после войны 2008 года Россия и Грузия разорвали все дипломатические отношения, и Илия II и его помощники были единственными представителями Грузии, которые встречались с российскими лидерами на официальном уровне. Илия II и Владимир Путин встречались несколько раз, в том числе и в последнее время, например, 29 ноября прошлого года, говорится в статье. "Учитывая прошлое Путина, своего рода связи между российскими спецслужбами и самыми высокопоставленными кругами Грузинской православной церкви могут показаться вероятными. И, учитывая предположительное предпочтение Путиным яда как политического инструмента, слухи неизбежны. Однако предположительно используемые Кремлем яды, как правило, гораздо более экзотичны и предназначены исключительно для упорных критиков", - иронизирует автор. По словам регионального аналитика Ани Чхиквадзе, "все это может быть игрой, в рамках которой [грузинское] правительство пытается обеспечить себе роль в предстоящем переходном периоде. Создается впечатление, что правительство пытается принять сторону в борьбе за внутреннюю передачу власти в Церкви, которая вот-вот начнется". Источник: The Daily Beast