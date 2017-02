15 февраля 2017 г. Ричард Милн | Financial Times Скандинавские страны обещают укрепить связи на фоне ощущаемой угрозы со стороны России Скандинавские страны углубят сотрудничество по экономическим и оборонным вопросам на фоне растущей нестабильности в регионе из-за ощущаемой угрозы со стороны России и неясности по поводу обязательств США и Великобритании в области безопасности. Об этом в интервью Ричарду Милну, корреспонденту британского издания Financial Times, заявила Маргот Вальстрём, глава МИД Швеции. "Мы все больше и больше обсуждаем то, как усилить скандинавские страны, - сказала министр в интервью газете. - Это приобретет большие масштабы в предстоящие годы и станет примером того, как мы решаем такие проблемы, как охрана границ и беспошлинная торговля". "Пятерка скандинавских стран наращивает оборонное сотрудничество на фоне обеспокоенности российскими намерениями вслед за воздушными вторжениями восточного соседа, а также предположительной серией маневров подлодок в скандинавских водах", - говорится в статье. Также, заявила Вальстрём в беседе с изданием, "страны Балтии действительно обеспокоены и испытывают страх по поводу возможных действий России. Это привело к более близким контактам между скандинавскими и балтийскими странами. Я думаю, они продолжатся". "Избрание Трампа поставило Швецию в сложное положение, - говорится в статье. - Двусторонние отношения с США были одними из самых важных для Стокгольма. Однако негативные комментарии Трампа в адрес НАТО также являются проблемой для шведских правоцентристских оппозиционных партий, все из которых хотят вступить в военный альянс". По словам министра, "Брекзит" тоже привел Стокгольм в смятение. "Многие в нашем регионе испытывают такой страх, задаваясь вопросом, что это будет означать, - сказала Вальстрём в интервью FT. - Вот почему мы усилим наше сотрудничество в Балтийском море и в особенности с нашими скандинавскими соседями". Источник: Financial Times