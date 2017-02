15 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Америка пытается "обуздать" Трампа Отставка Майкла Флинна положила конец вере Трампа, что он сможет беспрепятственно реализовывать свою революционную политику, считает Die Welt. Скандал вокруг Флинна добавил остроты трем ведущимся в Конгрессе расследованиям действий российских хакеров, сообщает WSJ. Тостов под шампанское, которыми российские чиновники праздновали победу Дональда Трампа, несколько поубавилось, пишет NYT. "Во вторник администрация Трампа снова ощутила давление со стороны парламентариев в связи с ее общением с Россией и деятельностью ближнего круга Белого дома - после того, как Майк Флинн ушел с поста советника по национальной безопасности", - сообщают журналисты The Wall Street Journal. Флинна вынудили уйти в отставку из-за его противоречивых отчетов о телефонных переговорах с российским послом в США Сергеем Кисляком, напоминают авторы. Отставка Флинна добавила остроты трем ведущимся в Конгрессе расследованиям действий российских хакеров. "Американский народ заслуживает знать, по чьим указаниям генерал Флинн действовал, когда провел эти телефонные переговоры, и почему Белый дом ждал, пока эти отчеты будут опубликованы, чтобы принять меры", - сказал сенатор-демократ Марк Уорнер из сенатского комитета по разведке "Журналы звонков и прослушанные телефонные разговоры указывают на то, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа и другие его соратники имели многократные телефонные беседы с высокопоставленными чиновниками российской разведки в год, предшествовавший выборам", - пишут корреспонденты The New York Times. Американские правоохранительные органы и спецслужбы прослушали телефонные разговоры, стремясь узнать, не состоит ли штаб Трампа в сговоре с Россией с целью взлома или других действий, которые могут повлиять на выборы. Опрошенные в последние недели чиновники заявили, что до сих пор они не видели никаких доказательств подобного сотрудничества, передают журналисты. Издание сообщает, что с российской стороны в телефонных переговорах участвовали не только представители спецслужб, но и члены правительства. По словам источников газеты, одним из советников Трампа, фигурирующим в этих телефонных разговорах, был Пол Манафорт, который несколько месяцев возглавлял предвыборный штаб Трампа в прошлом году, а также работал как политический консультант на Украине. "Прослушанные звонки - это новый материал, который не связан с прослушкой разговоров Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности, и Сергея Кисляка, российского посла в США", - говорится в статье. ФБР также пытается оценить достоверность информации, содержащейся в досье о предполагаемой связи Трампа и российского правительства, а также о компромате на американского президента, который якобы имеется у России, сообщают авторы. Отставка Майкла Флинна ознаменовала собой окончание "той фазы президентства Дональда Трампа, когда он верил, что сможет беспрепятственно реализовывать свою революционную политику", пишет корреспондент Die Welt Клеменс Вергин. "Получается, что и новый президент США подвержен общественному давлению", - говорится в статье. Уход советника по национальной безопасности немецкий журналист называет "громким окончанием периода осечек, промахов и откровенных провалов", связанных с действиями Трампа. Флинн был спорной фигурой с самого начала, и его отставка - хорошая новость, уверен автор. После неудачи с указом о запрете на въезд в США для мусульман Трамп вынужден смириться с очередным поражением. "Трамп перестает быть "тефлоновым кандидатом", от которого отскакивают все скандалы и обвинения. Постепенное возвращение Трампа в нормальное русло хорошо как для Америки, так и для остального мира, взбудораженного приходом в Белый дом нового президента", - резюмирует журналист. Бывший советник администрации США Джаред Бернстайн считает, что новый американский президент, угрожающий принять такие экономические меры, как прекращение торговых соглашений, большая дерегуляция финансового рынка, может породить новый финансовый кризис. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Tagesspiegel. Бернстайн пояснил, почему Дональду Трампу не удастся вернуть в страну рабочие места, которые были выведены за границу, а также сказал: "Этот пример повторяется из десятилетия в десятилетие. Как только экономика выздоравливает и память о последнем кризисе стирается, рынки снова начинают недооценивать риски, и в итоге возникают новые финансовые продукты, в которых не могут разобраться даже эксперты. Так появляются новые финансовые пузыри". Ранее жесткий тон в отношении России позволяла себе новая представительница США в ООН - теперь подтверждение пришло президента, пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Президент Трамп ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", - заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге во вторник. Вообще Трамп неоднократно высказывался за сближение с Россией. В одном из газетных интервью он говорил о том, что хочет предложить правительству Путина сделку, которая бы предусматривала отмену санкций в обмен на заключение соглашения по ядерному разоружению, напоминает корреспондент. Теперь, по всей видимости, Трамп "разрушил надежды российской стороны: в России высказывание Трампа вызвало широкий резонанс и большое возмущение в СМИ", говорится в статье. "Тостов под шампанское, которыми некоторые российские чиновники праздновали победу Дональда Трампа всего несколько коротких месяцев назад, немного поубавилось", - пишет The New York Times. "Эйфория начала уступать место настороженности еще до того, как Майкл Флинн, предполагаемый сторонник России, ушел в отставку. Это усилило тревожные настроения", - свидетельствует московский корреспондент газеты Нил Макфаркуар. "Уход в отставку Флинна в понедельник из-за его контактов с российским послом в Вашингтоне - лишь самый свежий из череды неопределенных сигналов со стороны Трампа и его советников по массе вопросов, важных для России, в особенности, о снятии экономических санкций", - говорится в статье. Многие крупные политические фигуры задаются вопросом, не были ли надежды на перемены преждевременными. В последние годы Путин стремится воскресить время, когда США и СССР были главными арбитрами мирового порядка. Но Россия не имеет мощи Советского Союза, и Путин попытался нарастить свой вес, шокируя мир неожиданной тактикой: захватил Крым, дестабилизировал Украину и развернул свои вооруженные силы в Сирии в поддержку Башара Асада, пишет Макфаркуар. "В Москве некоторые говорят, что Клинтон, как более спокойная рука на рычаге власти, была бы предсказуемым и потому более предпочтительным для Кремля лидером, пусть и враждебным. Сейчас же есть ощущение, что Кремль может быть выбит из колеи президентом гораздо более мощной страны, применяющей излюбленную тактику Путина - непредсказуемость", - говорится в статье. "В конечном итоге Трампа обуздают и он будет вести себя в большей степени как подобает президенту, но у него также есть склонность к непредсказуемости, которая работает против Кремля", - считает журналист Константин фон Эггерт. Трамп начал путать политические карты таким образом, какой Москва сочла предосудительным. Он заявил, что санкции, возможно, могут быть сняты в обмен на более выгодную сделку по ядерному оружию, отмечает Макфаркуар. Кремль, предположительно, в предстоящие месяцы попытается сгладить преувеличенные ожидания общественности по поводу первой встречи Путина и Трампа, считает фон Эггерт.