Кибератаки, дезинформация: что делать, если Россия вмешивается в президентскую кампанию?

Эммануэль Макрон, а также источники разведки обеспокоены возможным российским кибернаступлением на французские президентские выборы. По мнению Эрика Дельбека, президента Ассоциации по конкурентоспособности и экономической безопасности (ACSE), надо прагматично приспосабливаться - это куда лучше, чем демонизировать Россию. Его статью публикует Le Figaro.

Призрак кибернаступления начал витать над французскими президентскими выборами! - пишет автор.

"Как следствие, чего стоит ожидать? Манипуляции, вновь использующей основные принципы психологической борьбы и управления восприятием. То есть речь идет о раскрытии сведений или о том, чтобы сфабриковать потоки в социальных сетях, играющие на руку какого-то одного кандидата и подрывающие репутацию другого", - говорится в статье.

"Еще раз, речь здесь идет не о действительных кибернападениях, атакующих функционирование информационной системы как таковой, но скорее о классической попытке отравления сознания и дезинформации", - утверждает Дельбек.

"Прежде всего, нет ничего нового под солнцем! Что изменилось, так это вектор подобных операций: киберпространство. У тех, кто непременно желает навязать идею о том, что Москва проделывает некий новый вид вмешательства во внутренние дела других стран, просто слабая память. Холодная война стала сценой для бесчисленных попыток такого рода. Коммунистическая партия была привилегированным инструментом Советского Союза в той идеологической и культурной войне, которая велась несколько десятилетий между красной утопией и свободным миром", - полагает автор.

"Далее, следует отметить, что хозяин Кремля разворачивает стратегию влияния, которую можно считать обоснованной, если хоть на несколько мгновений встать на его место (вообще-то в этом и состоит роль наших дипломатов: так как, прежде чем осуществлять внешнюю политику, благоприятствующую интересам нашей страны, следовало бы понять принцип действия наших собеседников), - комментирует Дельбек. - Мы же в конечном итоге ему поставляем материал (посредственность наших "лидеров": достаточно оценить итог деятельности Франсуа Олланда) и отношение (неизменно презрительное), оправдывающее тот факт, что он ввязывается в интенсификацию техник по дестабилизации скорее, чем в выбор разумного сотрудничества".

"Последний пункт: чего ради сбиваться на неудержимую и невыносимую нравоучительную болтовню вместо того, чтобы попытаться выстроить адекватный ответ? Между началом атомной эры и 1989 годом принцип политики ядерного устрашения удерживал мир между двумя блоками", - указывает автор.

"Не пришло ли время построить доктрину киберустрашения? Это не просто подразделение кибербойцов или киберкомандования (что уже стоит на повестке дня), но настоящий, очень углубленный анализ использования средств, имеющихся в распоряжении в рамках кибервойны или массированных операций по кибердезинформации, которые проводятся различными государствами, - заявляет Дельбек. - Прекратим указывать пальцем на русских и воссоздадим как по этому досье, так и по другим, как с этой страной, так и с другими партнерами, взвешенную внешнюю политику. То есть основывая желание мира на спокойной силе, на открытом проявлении хотя бы минимального уважения к непохожести и на стратегическом замысле, а не на бессильной театральности".