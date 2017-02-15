Движение "Вперед!" изобличает "организованные" и "конвергентные" кибератаки

Ответственный за информационное обеспечение кампании Эммануэля Макрона, бывший председатель Национального совета по цифровым технологиям Мунир Махжуби подробно рассказывает об обвинениях, выдвинутых против России, которая, возможно, пыталась дестабилизировать кандидата на президентских выборах. Интервью взял журналист Le Monde Мартин Унтерзингер.

В газете Le Monde во вторник 14 февраля генеральный секретарь движения "Вперед!" Ришар Ферран написал о том, что Россия пытается дестабилизировать кампанию Эммануэля Макрона, передает журналист.

"Вы упоминаете о нескольких тысячах ежемесячных кибератак против интернет-сайта "Вперед!". Как вы пришли к такой цифре?" - спросил журналист.

"В течение 30 дней мы перенесли 4 тыс. кибератак, и каждый день их было больше, чем в предыдущий. Сегодня они достигли пика. Сегодня утром сайт работал с большими перебоями и даже стал недоступен. Мы наблюдали несколько сотен попыток кибератак, в целом исходящих с востока, из Украины и других стран", - ответил Махжуби.

"Откуда вы знаете, что эти кибератаки исходят от Украины?" - спросил интервьюер.

"Мы провели работу по немедленной идентификации кибератак, - ответил собеседник издания. - Половина из 4 тыс. атак исходят от Украины. Это страна не очень стабильная, но с очень высоким уровнем технической компетенции: там есть высококвалифицированные специалисты и существуют проблемы с политической стабильностью. Многие страны используют Украину в качестве страны-посредника".

"Вы изобличаете роль России, но то, что кибератаки технически исходят от Украины, этого не доказывает", - заметил журналист.

"У нас есть сомнения по поводу происхождения кибератак, но у нас никаких сомнений в том, что Россия проявляет большую активность в создании фейковых новостей и в социальных сетях. В частности, мы видим слухи, распространяемые такими сайтами, как Sputnik, и едва ли не симбиотически подхваченные блогосферой с крайне правыми взглядами. Мы отдаем себе отчет в том, что невозможно, чтобы человеческое существо стояло за отдельными учетными записями, которые выкладывают от ста до двухсот статей в день и порой выступают с речью. Мы предполагаем наличие автоматизированного ввода этих аккаунтов, это что-то новое. Возможны два объяснения: либо речь идет о людях, способных провести за этим занятием целый день, либо они пользуются вспомогательными средствами", - считает Махжуби.

"Что позволяет вам говорить, что эти кибератаки являются организованными?" - спросил интервьюер.

"Их объем, но главным образом конвергентность кибератак, в плане того, что находится на вершине айсберга, и того, что делается в его подводной части", - ответил собеседник издания.