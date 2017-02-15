Швеция ремилитаризирует остров Готланд перед лицом российской угрозы

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Биден не скрыл в своем заявлении в сентябре 2016 года то, что "маневры России" являются главной причиной ремилитаризации острова Готланд с населением в 57 тыс. человек, пишет Анн-Франсуаз Ивер в репортаже для французской газеты Le Monde. Ремилитаризация острова была изначально запланирована на начало 2018 года, а затем передвинута на начало этого лета, говорится в статье. "В ожидании ее старта батальоны, дислоцирующиеся в других частях Швеции, несут попеременно службу на острове, гарантируя военное присутствие на этой территории", расположенной между скандинавским королевством и странами Балтии, поясняет автор.

"Остров был ключевым элементом шведской обороны во времена "холодной войны", но последняя казарма была там закрыта в 2005 году, - говорится в статье. - Решение ремилитаризировать Готланд было принято весной 2015 года в результате соглашения, достигнутого в рамках правительства Партии зеленых и социал-демократов, тогда как правые политические силы были против". Как сообщает автор, в соответствии с этой мерой оборонный бюджет на пять лет будет увеличен на 1,1 млрд евро.

"Армия считает гипотезу вторжения на остров "маловероятной", - пишет Ивер. Однако, как заявил в беседе с журналисткой дивизионный генерал в отставке Карлис Неретниекс, Готланд мог бы стать "приоритетной целью" в случае российской операции против стран Балтии для того, чтобы замедлить реакцию НАТО, куда входят три балтийских государства, в отличие от Швеции. По словам эксперта, "дислоцировав там ракетные системы с зоной покрытия в 400-500 км, Москва "создаст стену". Поэтому присутствие войск на острове дает возможность увеличить авторитет НАТО и вносит вклад в стабильность в регионе".

"На пике "холодной войны" Готланд мог рассчитывать на мобилизацию 25 тыс. человек, - говорится в статье. - Полковник Маттиас Ардин, который будет командовать тактической группировкой, будет иметь в распоряжении 300 человек". На острове мнения разделились, пишет автор. Так, Аке Джонсон, механик на пенсии, не строит иллюзий: "Если Путин нападет, больше дня мы не продержимся".

"Некоторые в Стокгольме считают, что ремилитаризация Готланда может быть воспринята как провокация в адрес Москвы", - отмечает Ивер. Например, дипломат Ганс Бликс, бывший глава инспекторов ООН в Ираке, убежден, что эта стратегия "рисует параноидальную картину угроз со стороны России". Бликс, пишет автор, не верит в сценарий нападения на страны Балтии или на Скандинавию и отвергает искушение примкнуть к НАТО".

Долгое время противники идеи о вступлении в НАТО составляли большинство, блокируя этот проект. Однако недавно правые политические силы вновь открыли дискуссию по этому вопросу, поясняет автор. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, который защищает доктрину военного неприсоединения, полагает, что вступление страны в НАТО "внесло бы вклад в рост напряженности в регионе". "И, тем не менее, впервые в общественных опросах преобладают сторонники вхождения" в альянс, подытоживает Ивер.